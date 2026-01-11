강기정 광주시장, 출판기념회서 “부강한 광주·전남으로”
주최 측 추산 1만명 찾아 성황
김영록 지사와 ‘행정통합’ 강조
강기정 광주광역시장은 11일 출판기념회를 열고 “광주·전남을 대통합해 부강한 도시로 만들겠다”고 밝혔다.
강 시장은 이날 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 자신의 저서 ‘광주, 처음보다 더 극적인 두번째 등장’의 출판기념회를 열었다. 출판기념회는 주최 측 추산 1만여명이 몰려 행사장 입구부터 긴 대기 행렬이 이어지기도 했다.
강 시장의 저서는 민주주의의 도시에서 미래 산업 중심 도시로 나아가는 광주의 현재와 미래를 담았다. 또 12·3 비상계엄과 경제위기 등을 돌파하고, 인공지능·미래차·반도체를 중심으로 도약하는 광주의 비전 등을 담담하게 풀어냈다.
이날 출판기념회에는 강 시장과 함께 광주·전남 행정통합에 드라이브를 걸고 있는 김영록 전남도지사가 참석해 행정통합 관련 비전을 밝히기도 했다. 김 지사는 “강 시장님과 광주·전남 대통합이라는 시도민 염원을 반드시 성사시켜 서울시에 준하는 위상과 지위를 갖는 광주·전남의 새로운 역사를 만들겠다”고 말했다.
문재인 전 대통령 축전을 비롯해 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 김동연 경기도지사, 김관영 전북도지사, 오영훈 제주도지사, 박지원 국회의원, 정세균 전 국무총리, 권노갑 김대중재단 이사장 등은 영상으로 축하 메시지를 보냈다.
강 시장은 “광주·전남 행정통합은 저의 25년 정치 여정에서 가장 가슴 떨릴 정도의 큰 도전”이라며 “민주주의로 대한민국 역사에 처음 등장한 광주는 전남과의 대통합을 통해 부강한 도시로 화려하게 두 번째 등장해야 할 때”라고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
