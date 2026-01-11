시사 전체기사

강기정 광주시장, 출판기념회서 “부강한 광주·전남으로”

입력:2026-01-11 16:25
공유하기
글자 크기 조정

주최 측 추산 1만명 찾아 성황
김영록 지사와 ‘행정통합’ 강조

강기정 광주광역시장이 11일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 자신의 저서 ‘광주, 처음보다 더 극적인 두번째 등장’ 출판기념회에서 광주 미래 비전을 밝히고 있다. 강기정 광주광역시장 측 제공

강기정 광주광역시장은 11일 출판기념회를 열고 “광주·전남을 대통합해 부강한 도시로 만들겠다”고 밝혔다.

강 시장은 이날 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 자신의 저서 ‘광주, 처음보다 더 극적인 두번째 등장’의 출판기념회를 열었다. 출판기념회는 주최 측 추산 1만여명이 몰려 행사장 입구부터 긴 대기 행렬이 이어지기도 했다.

강 시장의 저서는 민주주의의 도시에서 미래 산업 중심 도시로 나아가는 광주의 현재와 미래를 담았다. 또 12·3 비상계엄과 경제위기 등을 돌파하고, 인공지능·미래차·반도체를 중심으로 도약하는 광주의 비전 등을 담담하게 풀어냈다.

이날 출판기념회에는 강 시장과 함께 광주·전남 행정통합에 드라이브를 걸고 있는 김영록 전남도지사가 참석해 행정통합 관련 비전을 밝히기도 했다. 김 지사는 “강 시장님과 광주·전남 대통합이라는 시도민 염원을 반드시 성사시켜 서울시에 준하는 위상과 지위를 갖는 광주·전남의 새로운 역사를 만들겠다”고 말했다.

문재인 전 대통령 축전을 비롯해 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 김동연 경기도지사, 김관영 전북도지사, 오영훈 제주도지사, 박지원 국회의원, 정세균 전 국무총리, 권노갑 김대중재단 이사장 등은 영상으로 축하 메시지를 보냈다.

강 시장은 “광주·전남 행정통합은 저의 25년 정치 여정에서 가장 가슴 떨릴 정도의 큰 도전”이라며 “민주주의로 대한민국 역사에 처음 등장한 광주는 전남과의 대통합을 통해 부강한 도시로 화려하게 두 번째 등장해야 할 때”라고 말했다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“살인” VS “정당방위”…이민단속 총격 사건에 쪼개진 미국
“희망 초봉 4300만원”…채용 한파에 취준생 눈높이 낮춰
트럼프 “미국, 이란 자유 도울 준비 돼”…이란 정부 유혈 진압에 개입 시사
[작은영웅] “팔 운동 좀 하겠습니다” 배달기사가 빗자루를 든 이유(영상)
의정부서 강풍에 건물 간판 떨어져 20대 행인 사망
“중형 선고 기대” vs “이미 당 떠난 분”… 엇갈린 여야 분위기
사라진 아동 8명 어디에…강원 초등학교 예비소집 결과
청소부가 발견한 현관문 비닐봉지 속 101만원[아살세]
국민일보 신문구독