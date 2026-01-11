이재명 대통령 “K자형 성장 우려”에도 분배는 후순위…2% 성장률 실행 경로 안갯속

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 ‘경제성장전략 국민 보고회’에서 발언하고 있다. 연합뉴스

특히 반도체 호황에 따른 효과를 성장 전망의 핵심 변수로 꼽았다.

이형일 재경부 1차관은 “최근 반도체 호조세가 예측치를 웃돌며 강하게 나타나고 있다”며 “이런 부분이 수출에 기여할 것으로 보고 (성장률 전망에) 추가 반영했다”고 설명했다.

시민단체 ‘내가만드는복지국가’는 논평을 내

“기초연금 급여구조의 개혁, 국민연금의 가입 기간 확대, 퇴직연금의 연금화 등 다층적 노후소득보장의 핵심 개혁은 찾아볼 수 없다”고 비판했다.