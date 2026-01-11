김형태 “中 물량 공세 맞설 무기는 AI뿐… 1명이 100명 몫 해야”
김형태 시프트업 대표가 9일 청와대에서 열린 ‘경제성장전략 국민보고회’에 참석해 중국 게임 산업의 거센 물량 공세에 맞서기 위한 유일한 해법으로 인공지능(AI) 활용 능력의 극대화를 역설했다. 토론자로 참여한 김 대표는 국내 게임 시장의 어려운 사정을 언급하며 정부 차원의 대대적인 AI 지원을 호소했다.
김 대표는 “한국 게임 매출의 80%가 해외에서 발생하는데, 가장 큰 경쟁자는 전성기를 맞이한 중국”이라며 “국내 개발사가 게임 하나에 150명을 투입할 때 중국은 1000~2000명의 인력을 쏟아붓는다”고 말했다.
그러면서 그는 “콘텐츠의 양과 질 싸움에서 밀리지 않으려면 모든 인력이 AI에 능통해져 1명이 100명의 몫을 해내야만 한다”고 덧붙였다.
김 대표는 AI가 일자리를 뺏는 것이 아니라 인력 부족을 해결할 필수 수단이라고 정의했다. 특히 한국의 챗GPT 유료 결제율이 미국에 이어 세계 2위라는 점을 언급하며 “젊은 세대는 이미 AI에 친숙하다. 이들이 ‘네이티브 AI’ 세대로 성장해 산업 현장에 바로 투입될 수 있도록 돕는 것이 국가적 비전이 되어야 한다”고 주장했다.
아울러 구글·아마존과 직접 기술 경쟁을 하기보다는 AI 응용프로그램 인터페이스(API)를 활용한 플랫폼 스타트업을 육성해 누구나 쉽게 AI에 접근하는 생태계를 만들어야 한다고 제언했다.
이에 대해 최휘영 문화체육관광부 장관은 “대형 게임사와 달리 자체 기술 확보가 어려운 중소 게임사를 위해 올해부터 신규 예산을 투입하겠다”며 “중소 개발사들이 비용 부담 없이 AI 솔루션을 구독 형태로 활용할 수 있도록 지원 프로그램을 추진하겠다”고 답했다.
