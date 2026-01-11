“반도체 땡큐” 국민연금 평가액 70조↑… 개미들 빚투도 최대

국민일보DB

한국거래소에 따르면 지난 2일부터 9일까지 5거래일 동안 개인들의 삼성전자 순매수 규모는 2조9148억원으로 조사됐다. SK하이닉스의 경우 개인들은 1671억원어치를 내다 팔았다.