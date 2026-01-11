“반도체 땡큐” 국민연금 평가액 70조↑… 개미들 빚투도 최대
국민연금의 주식 평가액이 지난해 4분기 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 급등에 힘입어 전 분기 대비 35% 넘게 오른 것으로 집계됐다.
11일 금융정보 업체 에프앤가이드에 따르면 지난 7일 기준 국민연금이 5% 이상 지분을 보유해 공시해야 하는 상장사의 주식 평가액은 266조1386억원으로 지난해 3분기 말(196조4442억원) 대비 69조6944억원(35.48%) 증가했다.
평가액이 가장 많이 늘어난 종목은 ‘반도체 투톱’ 삼성전자(26조1882억원)와 SK하이닉스(21조967억원)다. 전체 주식 평가액 증가분에서 두 회사가 차지하는 비중은 67.85%에 달했다. 국민연금이 보유하고 있는 두 회사의 지분율은 각각 7.75%, 7.35%다. 삼성전자는 지난해 9월 말 대비 7일 68.06% 상승했고 SK하이닉스는 113.53% 뛰었다.
개인 투자자들의 매수세는 최근 삼성전자에 집중되고 있다. 한국거래소에 따르면 지난 2일부터 9일까지 5거래일 동안 개인들의 삼성전자 순매수 규모는 2조9148억원으로 조사됐다. SK하이닉스의 경우 개인들은 1671억원어치를 내다 팔았다.
빚내서 투자하는 이른바 빚투족도 늘고 있다. 거래소에 따르면 8일 기준 삼성전자의 신용거래융자 잔고는 1조9770억원으로 역대 최대치를 기록했다. 신용 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사에서 돈을 빌린 뒤 변제를 마치지 않은 금액이다.
다만 주가 급등에 따라 삼성전자의 대차거래 잔고 역시 늘어나고 있다는 점도 주목해야 할 지표다. 대차거래는 해당 주식을 보유한 투자자가 다른 투자자에게 주식을 빌려주는 것으로 통상 공매도 선행지표로 해석한다. 삼성전자의 대차거래 잔고는 지난 9일 기준 13조7412억원으로 사상 최대치였다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
