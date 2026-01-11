장동혁, 이준석 야당 대표 연석회담 제안에 “조건 없이 수용”
장동혁 국민의힘 대표가 이준석 개혁신당 대표의 야3당(국민의힘·개혁신당·조국혁신당) 연석 회담 제안에 “조건 없이 수용한다”고 밝혔다.
앞서 이 대표는 장 대표와 조국 조국혁신당 대표에게 더불어민주당의 ‘통일교 금품 수수’ ‘돈 공천’ 의혹을 수사할 특검 도입을 논의하기 위한 연석회담을 제안했다.
장 대표는 11일 페이스북에 “신속한 특검법 입법을 위해 야당이 함께 힘을 모으자는 이준석 대표의 제안을 조건 없이 수용한다”며 “특검은 살아 있는 권력을 수사하기 위해 필요한 제도”라고 말했다.
장 대표는 “여권 핵심 인사들이 연루된 통일교 사건과 공천 뇌물 사건의 수사가 제대로 진행되지 않고 있다”며 “엄정하고 신속한 수사를 위해 특검이 반드시 필요하다”고 강조했다.
그러면서 “이에 대해 조건을 붙이는 것은 특검법에 진정성이 없음을 인정하는 것이다. 나머지는 만나서 조율할 문제”라며 “조국 대표의 대승적인 결단을 기대한다”고 말했다.
장 대표와 이 대표는 지난 2일 이달 안으로 통일교 특검 추진 등을 논의하기 위한 자리를 갖기로 뜻을 모은 바 있다.
장 대표는 지난 7일 쇄신안 발표 당시 개혁신당 상징색인 주황색 넥타이를 매고 “폭넓은 정치연대”를 선언하기도 했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사