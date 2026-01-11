포항시, 24시간 화상치료센터 추진…3월부터 시범 운영
경북 포항시는 지역 필수의료 공백 해소를 위해 ‘24시간 화상치료센터 운영지원 사업’을 추진한다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 지역 내 화상환자의 생명과 안전을 확보하고 원거리 진료에 따른 시민 불편을 해소하기 위한 것이다.
건강보험공단 통계에 따르면 지역 내 화상 환자는 매년 5680명 수준이지만, 전문 치료센터가 없어 매년 800명 이상의 환자가 원거리 진료를 위해 다른 지역으로 이동해 치료를 받고 있다.
철강·이차전지 등 국가 기간산업이 밀집한 포항의 산업 특성상, 특수 화상 사고 위험이 높고 최근 전기차 화재 등 새로운 위험 요인이 늘면서 ‘골든타임’ 확보를 위한 상시 진료체계 구축 필요성이 제기돼 왔다.
시는 이번 공모를 통해 지역 내 응급의료기관 중 1곳을 선정해 오는 3월 개소할 계획이다. 2028년까지 3년간 시범 운영하며 총사업비는 총 36억원 규모다.
시는 선정된 의료기관에 화상 전담 의료인력(의사 2명, 간호사 6명)의 인건비를 전액 지원할 방침이다. 해당 의료기관은 자체 재원으로 화상 전용 진료실과 시설을 확충하고 전문 치료 장비를 구비해 24시간 진료 체계를 가동하게 된다.
화상 전담 인력 운영 계획과 시설 확보 현황, 지역 응급의료 네트워크와의 협력 역량 등을 종합적으로 심사해 대상 기관을 최종 선정할 계획이다.
이강덕 포항시장은 “화상은 초기 응급처치가 예후를 좌우하는 만큼 지역 내에서 24시간 완결적인 치료가 가능한 환경을 만드는 것이 최우선 과제”라며 “시민들이 안심하고 생활할 수 있는 필수의료 안전망을 구축하는 데 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
