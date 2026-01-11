광주글로벌모터스 50여명 공개 채용…올해 최대 생산 계획
19일까지 원서접수…3월 입사
작년 기술직 평균연봉 4900만원
광주글로벌모터스(GGM)가 새해 50여명의 신입사원 공개채용에 나선다.
GGM은 올해 전기차·수출차 생산량을 늘리기로 함에 따라 50여명을 공개채용 한다고 11일 밝혔다. 원서접수는 19일까지며 이후 인공지능(AI) 역량검사와 서류·면접 전형, 건강검진 등을 거쳐 3월 9일 입사 예정이다. 원서접수는 채용사이트(ggm.recruiter.co.kr)를 통해 하면 된다.
앞서 지난해 9월 GGM 하반기 공채에는 27명 모집에 992명이 지원, 평균 36.7대 1의 높은 경쟁률을 보였다.
GGM은 지난해 캐스퍼의 국내외 판매 호조에 따라 역대 최대인 5만8400대를 생산하며 누적 생산 20만대를 돌파했다.
올해는 지난해보다 4.8%(2800대) 증가한 6만1200대를 생산할 계획이다. 생산 목표가 올해 처음으로 6만대를 넘어서면서 시간당 생산량(UPH)을 현재 26.7대에서 29.5대로 증설할 방침이다. 또 72억여원을 투입해 설비 증설공사와 함께 인원도 추가로 채용한다.
생산량 증가에 따라 직원들의 일하는 시간이 늘면서 기술직 평균 연봉은 2021년 3100만원 수준에서 2025년에는 광주시의 주거 지원비 360만원을 포함해 4900만원으로 크게 높아졌다.
GGM 관계자는 “GGM은 광주·전남 청년들의 일자리를 만들기 위해 설립된 사회공헌 성격의 회사”라면서 “올해 2교대 전환이 이뤄지지 않아 아쉬움이 있지만 지속적으로 2교대를 추진해 400여명의 일자리를 추가로 창출하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
