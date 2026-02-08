[작은영웅] 삐뚤빼뚤 글씨로 사과문 쓴 아이가 ‘인성 금수저’라고 불리는 이유 (영상)

이웃들의 격려와 응원 덕분에 아이가 잘못을 따뜻한 방법으로 배웠다는 엄마

“자식 교육은 이렇게...” 극찬한 이유



이레 엄마 김은지씨

“저희가 27층까지 있는데( … )수많은 집들 중에 또 누가 기다렸을지 모르는 거잖아요. 그 얘기를 인지하고 입주민께 바로 ‘죄송해요’ 했어야 되는데 너무 뜻밖이라 애를 혼낼 생각만 한 거예요”



이레 엄마 김은지씨

"이웃들 덕분에 이레가 잘못 했을 땐 사과를 해야하고, 살면서 지켜야 할 규칙이 있고, 내가 편하자고 다른사람에게 피해를 끼치면 안된다는걸 아주 확실하지만 따뜻한 방법으로 배웠어요"



이레 엄마 김은지씨

“사실 우리가 이런 얘기를 들을 만큼 그동안 잘 살아왔는가부터...”



이레 엄마 김은지씨

“아빠가 군인이에요. 저는 (지금은) 돌봄센터에서 교사로 일을 하고 있는데, 그전에 군부대에서 인성 교육을 했어요. 인성이잖아요. 누가 봐도 제가 먼저 잘 살아야... ”



부모의 평소 모습이 아이들 교육에 고스란히 반영돼 제대로 된 가정교육을 받았다는 뜻을 요즘 유행하는 수저 계급론에 빗댄겁니다.

