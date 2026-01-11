넥슨, 2026 그라운드.N 스토브리그 in 제주’ 개최

유소년 축구 훈련 프로그램

14일부터 제주서 유소년 축구 동계훈련 프로그램 운영

넥슨은 자사가 서비스하는 온라인 축구게임 ‘FC 온라인’, ‘FC 모바일’에서 운영하는 유소년 축구 동계훈련 프로그램 ‘2026 그라운드.N 스토브리그 in 제주’를 개최한다.