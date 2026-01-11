충남도, 미지급 용지 보상 추진…지난해까지 210억 지급
충남도가 도로를 건설할 때 수용한 사유지 중 보상을 받아가지 않은 땅(미지급 용지)에 대한 보상금 지급을 추진 중이라고 11일 밝혔다.
지난 2008년부터 미지급 용지 보상을 추진한 도는 지난해까지 1217필지 47만5000㎡에 210억3900만원을 보상했다. 올해에는 50필지 1만5000㎡의 미지급 용지에 대한 보상을 진행할 계획이다.
도는 소유자들이 사후 보상 추진 사실을 모르거나, 상속·소유권 이전 등의 문제로 미지급 용지가 여전히 많을 것으로 추정하고 있다. 이를 해소하기 위해 보상 신청 안내문을 도 홈페이지에 공고하는 등 사후 보상 관련 사항을 다양한 방식으로 전달하고 있다
보상 신청은 토지 소유주가 관할 시·군 도로 담당 부서에서 하면 된다.
도 관계자는 “과거 미지급 용지 조사 결과와 그동안 지급한 보상금 규모로 볼 때 수백억원 규모의 도민 재산이 잠자고 있는 것으로 판단된다”며 “공공의 이익을 위해 자신의 땅을 내놨으나 보상을 받지 않은 토지주의 재산권을 보장하도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
홍성=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사