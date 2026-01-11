충남도, 미지급 용지 보상 추진…지난해까지 210억 지급

지난 2008년부터 미지급 용지 보상을 추진한 도는

지난해까지 1217필지 47만5000㎡에 210억3900만원을 보상했다.

올해에는 50필지 1만5000㎡의 미지급 용지에 대한 보상을 진행할 계획이다.

도 관계자는 “과거 미지급 용지 조사 결과와 그동안 지급한 보상금 규모로 볼 때 수백억원 규모의 도민 재산이 잠자고 있는 것으로 판단된다”며

“공공의 이익을 위해 자신의 땅을 내놨으나 보상을 받지 않은 토지주의 재산권을 보장하도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.