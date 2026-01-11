제주도, 한국은행에 제주 지역경제 공동 연구 제안
오영훈 지사, 9일 이창용 총재 면담
제주도가 지역경제 정밀 진단과 실효성 있는 정책 수립을 위해 한국은행과 협력체계 구축에 나섰다.
오영훈 지사는 9일 오후 서울 한국은행 본점에서 이창용 한국은행 총재를 만나 제주 지역경제 분석의 정확도를 높이기 위한 협력 방안을 제안했다. 한국은행은 방법론과 기초자료 제공 등 기술적 지원을 검토하겠다고 밝혔다.
현재 지역산업연관표는 매출 규모가 큰 사업체 중심의 표본조사 결과를 전국 단위로 배분하는 장식으로 작성되고 있다.
이 방식은 제주지역의 산업 투입 구조와 역외 거래 특성을 충분히 반영하지 못한다는 한계가 있다.
관광산업 중심의 제주 산업구조는 전국 평균과 상이한 특성을 보이기 때문에, 실측조사를 통해 제주 실정에 맞는 산업연관표를 작성하면 보다 정밀한 경제 분석이 가능하다. 이를 바탕으로 합리적인 정책 수립도 가능해진다.
제주도는 면담을 계기로 한국은행과의 지속적인 공동 연구 체계를 구축해 제주경제 구조 분석과 정책 활용을 위한 협력을 확대해 나갈 계획이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
