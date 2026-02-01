[작은영웅] “도와주세요” 신호 바뀌자 몰려든 시민들이 해낸 기적 같은 일 (영상)

달려오는 자전거를 피하지 못한 이 자동차. 급하게 차를 세워보지만 이미 자전거는 차 밑으로 빨려 들어가 버린 뒤입니다. 그리고 잠시 후. 기적 같은 일이 벌어집니다.
“도와달라” 외마디 비명에 달려온 시민들
2025년 11월 6일 밤 9시. 경기도 수원시 매탄동의 한 횡단보도. 검은색 승용차가 우회전을 하다 달려오는 자전거와 ‘쾅’ 하고 부딪힙니다. 자전거는 그대로 차 밑으로 빨려 들어갔고, 자전거를 탄 소년도 함께 차 밑에 깔려버렸습니다.
당황한 운전자는 곧바로 차에서 내렸고, 사고를 목격한 한 남성과 마침 교차로를 지나가던 택시 기사님도 달려왔습니다. 잠시 뒤엔 행인들과 지나가던 오토바이 기사님까지 모여들었고요. 하지만 이 사람들만으로는 부족했어요. 소년을 구하려면 차를 들어올려야 했거든요.
기적이 벌어진 건 바로 그 순간이었습니다. 신호등이 바뀌는 것과 동시에, 어디선가 갑자기 사람들이 몰려들기 시작했습니다. 잠시 뒤 사고 차량 주위에는 이만큼이나 많은 사람들이 순식간에 모여들었습니다.
그리고 사람들은 차량 주변을 에워싸더니 누가 먼저랄 것도 없이 차 밑으로 손을 넣고 하나, 둘, 셋, 구령에 맞춰 차 앞쪽 범퍼를 번쩍 들어 올렸습니다. 그러고는 무사히 아이를 꺼내서 안전지대로 옮겼습니다. 아이를 구하기 위해서 시민들이 말 그대로 마법 같은 힘을 낸 겁니다.
마법 같은 일은 이것 말고도 또 있었는데요. 나중에 병원에서 확인해보니 아이는 심각한 골절이나 내상 없이 찰과상만 입었다고 해요. 많이 놀라고 아팠겠지만, 그래도 차 밑에 깔리는 사고를 당하고도 이 정도에 그쳤다니 정말 기적 같은 일입니다.
이날 함께 차량을 들어 올려 아이를 구한 사람 중에는 막 야간 자율학습을 마친 고등학교 2학년 곽진성군과 임세진군도 있었습니다. 세진군은 차를 들어 올렸을 때 아이를 끄집어낸 두 사람 중 한 명이었다고 해요.
임세진(매탄고 2학년 재학생)
“어린이 머리가 차 밑에 깔려 있더라고요. 세게 잡거나 하면 아이가 또 다칠 수 있을 것 같아서 패딩을 살짝만 잡아갖고 당겼어요.
아이를 안전지대로 옮기고 상태를 살핀 건 진성군이었는데, 진성군은 그 짧은 순간에 엄청나게 많은 걸 체크했을 뿐만 아니라 침착하게 그걸 119에 전달까지 했더군요.
곽진성(매탄고 2학년 재학생)
“무조건 안정 취해야 하니까 ‘눕혀주세요’ 했는데 아이가 계속 일어나려고 하더라고요. 헤드라이트 켜가지고 동공반사 있는지, 의식은 멀쩡한지, 심장 쪽에 파열이 생겼나 간단하게 확인하고, 출혈이 있으면 잡을 생각이었거든요”
잠시 뒤 119구급대와 경찰이 현장에 도착했고, 사전에 아이의 상태를 파악했던 구급대원들은 재빨리 아이를 구급차에 태워 병원으로 이송할 수 있었다고 합니다. 그런데 이 두 학생, 어떻게 그렇게 침착하게 대응할 수 있었을까요?
임세진 매탄고등학교 2학년 재학생
“저 같은 경우 군인을 지망하고 있고, 친구(곽진성군)는 소방관을 꿈꾸고 있어 가지고...”
장래 희망이 군인인 세진군과 소방관인 진성군. 두 학생은 틈틈이 인명구조와 응급처치에 대한 공부를 해왔다고 합니다. 또 진성군은 유치원 교사인 어머님이 하는 얘기를 평소 귀담아들은 것도 도움이 됐다고 하네요.
곽진성 매탄고등학교 2학년 재학생
“부모님이 사고 나기 얼마 전에 아이가 어디 찢어져 가지고 응급실에 갔다 왔다 그런 얘기를 하면서 이런 상황에서 어떻게 해야 된다 그런 걸 알려주셨어 가지고...”
4형제 중 장남인 세진군은 동생 생각이 났다고 했습니다.
임세진(매탄고 2학년 재학생)
“제가 사형제예요. 피해자 학생 보면서 진짜 막냇동생 보는 것 같아서 마음이 안 좋더라고요. 집 가서 동생한테 꼭 헬멧 잘 쓰고 다녀라고 한마디 했어요”
두 학생 외에도 신호 대기 중이던 택시 기사, 인근 아파트의 경비 아저씨, 주변을 산책하던 부부 등 10여명이 달려와 소중한 생명을 함께 구한 뒤 조용히 사라졌다고 합니다. 다행히 수원시청이 시민 영웅들을 찾아내 감사장을 수여했다고 하는데요. 선행이 보답받았다니 흐뭇한 일입니다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
