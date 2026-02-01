[작은영웅] “도와주세요” 신호 바뀌자 몰려든 시민들이 해낸 기적 같은 일 (영상)

소방관과 군인 꿈꾸는 고등학생들이 사고 현장에서 한 일

“도와달라” 외마디 비명에 달려온 시민들



임세진(매탄고 2학년 재학생)

“어린이 머리가 차 밑에 깔려 있더라고요. 세게 잡거나 하면 아이가 또 다칠 수 있을 것 같아서 패딩을 살짝만 잡아갖고 당겼어요.



곽진성(매탄고 2학년 재학생)

“무조건 안정 취해야 하니까 ‘눕혀주세요’ 했는데 아이가 계속 일어나려고 하더라고요. 헤드라이트 켜가지고 동공반사 있는지, 의식은 멀쩡한지, 심장 쪽에 파열이 생겼나 간단하게 확인하고, 출혈이 있으면 잡을 생각이었거든요”



임세진 매탄고등학교 2학년 재학생

“저 같은 경우 군인을 지망하고 있고, 친구(곽진성군)는 소방관을 꿈꾸고 있어 가지고...”



곽진성 매탄고등학교 2학년 재학생

“부모님이 사고 나기 얼마 전에 아이가 어디 찢어져 가지고 응급실에 갔다 왔다 그런 얘기를 하면서 이런 상황에서 어떻게 해야 된다 그런 걸 알려주셨어 가지고...”



임세진(매탄고 2학년 재학생)

“제가 사형제예요. 피해자 학생 보면서 진짜 막냇동생 보는 것 같아서 마음이 안 좋더라고요. 집 가서 동생한테 꼭 헬멧 잘 쓰고 다녀라고 한마디 했어요”



