대전시, 美 ‘베이 에어리어’와 바이오·첨단기술 협력 확대

최성아(왼쪽 다섯번째) 대전시 정무경제과학부시장과 대전시 관계자들이 8일 바카 바이오랩 관계자들과 만나 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

‘CES 2026’를 참관한 뒤 베이 에어리어로 이동해 ‘바카 바이오랩’과 ‘앰프리우스’를 방문했다.

베이 에어리어는 실리콘밸리를 포함해 세계적인 첨단기술과 바이오 연구가 집적된 혁신 지역이다. UC버클리와 스탠퍼드대 같은 대학뿐 아니라 바이오·반도체·인공지능(AI)·항공우주 등 다양한 분야의 연구기관과 글로벌 기업이 밀집해 있다.

시는 지난 8일 UC버클리 캠퍼스 내에 위치한 바카 바이오랩을 방문해 대학 중심의 바이오 연구·창업 지원 환경을 확인했다.

최 부시장은 바카 바이오랩 운영진과 만나 기관 운영 구조 및 스타트업 지원 체계에 대한 설명을 듣고 공유형 연구 공간과 장비 운영 방식, 입주기업·연구자 간 협업 구조를 확인했다.

또 대학의 연구 성과가 사업화로 이어지는 과정에 주목하며 시가 추진 중인 바이오·첨단소재 분야 전략 사업과의 협력 방안을 논의했다.

9일에는 배터리 분야 혁신기업 앰프리우스를 방문해 기술센터와 연구시설 투어를 진행했다.

앰프리우스는 실리콘 음극 기반 리튬이온 배터리를 개발하는 뉴욕 증권거래소 상장기업이다. 기존 배터리 대비 높은 에너지 밀도와 경량화를 통해 항공우주·드론·국방 등 고성능 배터리가 요구되는 분야를 중심으로 기술을 개발한다.

최 부시장은 “베이 에어리어는 기술이 단순히 연구에 머무르지 않고 산업과 시장으로 빠르게 연결되는 대표적인 지역”이라며 “앞으로도 대학과 기업, 연구기관의 교류를 통해 지역 기업이 세계에 진출할 수 있도록 지속적인 협력 기반을 만들겠다”고 말했다.