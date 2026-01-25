[작은영웅] “왜 이 남자 눈에만 잘 보일까” 아수라장 된 도로에 나타난 남성의 정체 (영상)

맥주병이 쏟아져 아수라장이 된 도로 한복판. 한 남성이 차에서 내리더니 맥주 상자를 이용해 유리 파편을 신속하고 정확하게 치웁니다. 옆의 시민도 금방 이 남성을 따라하죠. 얼마 뒤, 도로는 이렇게 깨끗해졌습니다.
경력자는 다릅니다
지난해 11월 25일 오전 10시, 경기도 오산시 원동사거리 앞. 주행 신호로 바뀌었지만 차들은 꼼짝도 하지 않습니다. 출근시간도 아닌데 무슨 일일까요. 알고 보니 이것 때문이었어요. 교통섬을 기점으로 우측에 멈춰 선 여기 이 큰 트럭 주변으로 도로가 아수라장이 돼 있죠. 트럭에 실려 있던 맥주 상자가 쏟아진 겁니다.
앞선 차들이 차선을 바꿔 사고 현장을 빠져나가는 그 때, 여기 이 블랙박스 차량이 나타나더니 차선을 유지한 채 조심스럽게 다가갑니다. 그리고 등장한 운전자. 쏜살같이 현장으로 달려가죠.
남자는 한치의 망설임도 없이 맥주병이 담겨있던 파란색 상자를 거꾸로 집어들더니 멀리까지 튄 유리 파편부터 이렇게 주~욱 밀어냅니다.
그 때부터였습니다. 현장은 더욱 신속하게 정리되기 시작했어요. 남자가 쓱싹쓱싹 상자로 밀면서 파편을 정리하면, 옆의 시민은 남은 상자들을 교통섬으로 착착 옮깁니다. 그리고 여기 삽을 든 사람은 도로를 뒤덮은 맥주를 퍼서 한쪽으로 치우고요.
누가 먼저랄 것도 없이 사람들은 이렇게 호흡을 척척 맞춰 도로를 치웠고, 5분쯤 지났을 무렵 경찰도 현장에 도착해 사고 수습과 교통정리에 나섰습니다. 잠시 뒤 상황이 종료되자, 남자는 무슨 일이 있었냐는 듯, 차로 돌아가 주행 신호가 떨어지자마자 현장을 빠져 나갔습니다.
그런데 사고수습 경력직처럼 움직인 이 남성, 알고 보니 ‘작은영웅’ 구독자들에게는 낯익은 사람이었는데요. 지난 9월 경기도 용인시 처인구 남사읍 전궁사거리에서 난 불을 끈 의인이죠. 주인공은 청소년시설에서 안전시설을 담당하는 선생님인 김진호씨입니다.
김진호 국립중앙청소년디딤센터 선생님
“차가 밀리길래 왜 이렇게 밀리나 이러고 가고 있는데 트럭이 커브를 돌면서 도로에 맥주병이 엄청 많은 양이 쏟아진 거예요”
이후 차에서 내려 힘을 보탠 건데, 워낙 위급한 상황을 자주 접한 터라 손놀림이 남달랐던 거죠. 그리고 진호씨는 일부러 사고 지점 가까이 차를 세웠다는데, 맥주병을 치우는 시민들이 2차 사고를 당할까봐 일부러 한 행동이었다고 합니다. 근데 맥주병을 치운 사람 대부분은 행인들이고, 운전자는 진호씨 하나였어요. 차를 몰고 가다가 중간에 세운다는 건 쉽지 않은 일이잖아요.
김진호 국립중앙청소년디딤센터 안전시설 담당 선생님
“깨진 거를 치우면서 신발도 맥주에 젖고 발바닥도 유리병에 찍히고 이랬는데, 왜 차 끌고 가는 사람은 나만 내렸을까. (그런 생각이 문득 들더라고요) 저희 부모님도 야, 너는 어쩔 수가 없다. 계속 그런 것만 보이는구나...”
참 신기하죠. 진호씨 눈엔 위급한 상황, 도움이 필요한 사람만 잘 보인다니…. 그리고 그걸 보면 그냥 지나치지 못하고 몸이 저절로 움직인다니…. 어쩌면 영웅에게는 특별한 DNA가 있는 게 아닐까 생각해봅니다. 그리고 이 말은 꼭 덧붙여야겠는데요. 아직도 도로엔 맥주병을 쏟는 사고를 내는 화물차 운전자들이 너무 많습니다. 제발, 안전에 좀 더 신경을 써주면 좋겠습니다.
▲ 영상으로 보기!
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
