[작은영웅] “왜 이 남자 눈에만 잘 보일까” 아수라장 된 도로에 나타난 남성의 정체 (영상)

영웅에겐 특별한 DNA가 있는 건가…이런 생각 하게 만든 의문의 이 남성

경력자는 다릅니다



김진호 국립중앙청소년디딤센터 선생님

“차가 밀리길래 왜 이렇게 밀리나 이러고 가고 있는데 트럭이 커브를 돌면서 도로에 맥주병이 엄청 많은 양이 쏟아진 거예요”



김진호 국립중앙청소년디딤센터 안전시설 담당 선생님

“깨진 거를 치우면서 신발도 맥주에 젖고 발바닥도 유리병에 찍히고 이랬는데, 왜 차 끌고 가는 사람은 나만 내렸을까. (그런 생각이 문득 들더라고요) 저희 부모님도 야, 너는 어쩔 수가 없다. 계속 그런 것만 보이는구나...”



▲ 영상으로 보기!

우리 사는 세상을 살만하게 만들어 주는

‘작은영웅’들의 이야기를 계속 들려드릴게요

유튜브에서 ‘KMIB(작은영웅)’을 검색하세요