부산 기업들, CES서 2867만달러 계약 추진… 역대급 실적

수출 상담 443건·투자 미팅 65건 성과

통합부산관 운영… 투자 논의 본격화

로봇·AI·반도체 등에서 해외 관심 집중

미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에 마련된 통합부산관 전경. 부산 기업들이 글로벌 바이어와 투자사를 상대로 기술과 제품을 선보이고 있다. /부산시 전경

부산 기업들이 세계 최대 전자제품 박람회인 CES에서 역대급 성과를 거두며 글로벌 시장 진출 가능성을 입증했다.



부산시는 지난 6일부터 9일(현지 시각)까지 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에 참가해 총 443건의 수출 상담과 2867만 달러(약 418억원) 규모의 계약 추진 실적을 기록했다고 11일 밝혔다. 계약 추진 실적은 향후 1년 이내 성사가 기대되는 금액으로, 부산 기업의 기술 경쟁력에 대한 글로벌 시장의 관심이 반영된 결과로 평가된다.



이번 CES에서 부산시는 ‘통합부산관’을 운영하며 지역 기업과 글로벌 투자사, 해외 바이어 간 연결에 주력했다. 현장에서 진행된 일대일 비즈니스 미팅은 65건에 달했다. 특히 단순 전시를 넘어 투자 협의와 기술검증, 공동개발 논의 등 실질적인 사업화 단계로 이어졌다.



박형준 부산시장과 송복철 부산경제진흥원장이 CES 2026 통합부산관에서 부산 기업 부스를 둘러보며 기술 설명을 듣고 있다. /부산시 제공

기업별 성과를 보면 인체균형 측정 및 인공지능(AI) 설루션을 개발한 오투랩은 글로벌 투자사 2곳과 약 10억원 규모의 투자 협의를 진행 중이다. AI 기반 배터리 관리 시스템을 보유한 한국엘에프피는 해외 투자사와 300만 달러(43여억원) 규모의 투자 협약을 체결했다. 타이거에이아이는 미국 기업과 미주 진출을 위한 기술검증과 공동개발에 합의했고, 반도체 장비 기업 씨아이티는 글로벌 액셀러레이터와 투자 및 사업 확장을 논의하고 있다.



시가 지원한 기술 콘텐츠의 글로벌 확장 가능성도 주목받았다. 부산역에 구축된 AI 기반 실시간 이미지 촬영 로봇 ‘젠시 스튜디오’는 CES 최고혁신상을 받은 데 이어 현지에서 엔터테인먼트·콘텐츠 업계의 관심을 끌며 해외 협력 논의로 이어졌다.



조선·해양 분야에서도 성과가 나왔다. 부산 기업 맵시는 글로벌 해운사와의 협력을 통해 선박 항해 시스템의 상용화 검증 단계에 진입하며, 북극항로 등 기후·해양 환경 변화에 대응한 기술 적용 가능성을 확인했다.



시는 이번 CES 성과를 계기로 로봇·AI·반도체·해양 등 첨단 전략산업을 중심으로 투자 유치와 수출, 사업화가 실제 성과로 이어질 수 있도록 후속 지원을 강화할 계획이다.



윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



