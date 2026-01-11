김동연, 경기도 도시철도망 구축계획 반영 12개 노선 신속 추진 강조 배경은
김동연 경기도지가 지난 9일 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 ‘제2차 경기도 도시철도망 신속 추진을 위한 국회 토론회’에서 “이번 도시철도계획에는 교통이 불편한 지역, 성장을 기다리고 있는 지역, 균형발전에 맞는 지역을 대상으로 골고루 포함을 시켰다”면서 ‘제2차 경기도 도시철도망 구축계획’에 반영된 12개 노선을 신속히 추진하겠다는 의지를 분명하게 밝혔다.
그는 “도민에게 출퇴근 하루 1시간의 여유를 드리겠다는 약속을 조금씩 실천해 나가고 있다”며 “지난해 GTX-A와 별내선 개통 등 철도에서 큰 성과가 많이 있었다. 경기도의 주요 거점 지역이 20분대 생활권으로 접어드는 것을 실감하고 있다”고 말했다.
김 지사는 The 경기패스, 똑버스, 일산대교 통행료 반값 등 경기도 대표 교통복지 정책을 소개하며 “이제 시작이다. 가장 중요한 관건은 예타 통과”라고 강조했다. 이어 “25분의 의원님들과 함께 힘을 합쳐서 계획대로 빠른 시간 내에 추진될 수 있도록 최대한 노력하겠다”고 덧붙였다.
경기도가 2021년 9월부터 2023년 12월까지 경기도 도시철도망 구축계획 수립 용역을 통해 기획한 제2차 경기도 도시철도망 구축계획은 지난해 12월 국토교통부로부터 최종 승인·고시됐다.
총 12개 노선, 연장 104.48km, 총사업비 약 7조2000억원 규모다.
용인선 연장, 동백신봉선, 수원도시철도 1호선, 모란판교선, 성남도시철도 1호선, 성남도시철도 2호선, 판교오포선, 월곶배곧선, 김포골드라인 학운연장, 가좌식사선, 대곡고양시청식사선, 덕정옥정선 등이다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
