수원특례시, ‘2026년 체납액 일소 원년의 해’ 선포
경기도 수원특례시는 지난 9일 시청 중회의실에서 ‘수원 365 체납정리단’ 발대식을 열고, 2026년을 ‘체납액 일소 원년의 해’로 선포했다고 밝혔다.
수원 365 체납정리단은 경제정책국장을 단장으로 ‘과년도 체납액 정리반’ ‘현년도 체납액 정리반’ 등 2개 반 58명으로 구성된다.
소액·고액·세외 고액별로 연간 징수활동 계획을 수립하고, 상반기(3월 1일~6월 30일)와 하반기(9월 1일~12월 31일)에 집중 징수활동 기간을 운영한다.
현장 실태조사, 체납자 납부 독려, 체납차량 번호판 영치 등 활동을 하고, ‘고액 체납정리단’은 지방세 1000만원 이상 체납자를 대상으로 가택수색을 한다.
발대식에서는 수원 365 체납정리단원 대표 2명이 ‘2026 체납액 일소 원년의 해 달성을 위한 우리의 결의’를 낭독하고, “우리는 수원시 건전재정을 책임진다는 각오로 지방세 및 세외수입 체납액을 끝까지 추적해 징수한다”고 결의했다.
또 성실납세자가 우대받을 수 있도록 조세 정의 실현에 적극적으로 앞장서고, 납부 능력이 없는 체납자가 구제받을 수 있도록 생계 곤란 체납자를 적극적으로 발굴하겠다고 다짐했다.
김현수 제1부시장은 “체납액 징수가 순탄하지만은 않겠지만, 여러분의 열정과 역량이 모여 수원시 건전재정의 기틀을 만들어 갈 것”이라며 “11년 연속 체납액 400억 원 이상 징수라는 목표를 꼭 달성하길 바란다”고 격려했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사