사라지는 대구 동성로의 추억… 아카데미극장 문 닫아
봉준호 감독도 ‘태권브이’ 봤던 추억 장소
대구 중심 상권이었던 동성로(중구)의 상징적 장소 아카데미극장이 폐업을 예고해 대구시민들이 아쉬워하고 있다.
‘CGV대구아카데미’는 최근 23일을 마지막으로 영업을 종료한다는 공지를 홈페이지에 올렸다. 대구 아카데미극장은 1961년 동성로(남일동)에 문을 열었다. 대구 중심 상권을 대표하는 극장으로 사랑을 받았지만 멀티플렉스 시장 급성장으로 경영난을 겪다가 2009년 문을 닫았다. 이후 롯데시네마가 위탁 운영하던 것을 2014년 CGV가 인수해 CGV대구아카데미라는 이름으로 명맥을 이어왔다. 대구가 고향인 봉준호 감독이 한 인터뷰에서 어린 시절 이곳에서 로보트 태권브이를 봤던 기억이 난다고 밝혀 유명세를 타기도 했다.
CGV대구아카데미 측이 폐업 이유를 밝히지는 않았지만 지역에서는 넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT) 급부상으로 인한 관객 감소, 동성로 쇠락으로 인한 유동 인구 감소 등이 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다.
11일 아카데미극장 앞에서 만난 대구시민 박모(51)씨는 “동성로 약속 장소 중 한 곳으로 유명했던 곳인데 문을 닫는다니 많이 아쉽다”며 “동성로가 점점 더 활기를 잃어가는 것 같아 걱정이다”고 말했다.
동성로의 상징적 장소가 역사 속으로 사라진 것은 이번이 처음이 아니다. 동성로 대표 약속 장소이자 쇼핑 공간이었던 동아백화점 본점과 대구백화점 본점도 각각 2020년과 2021년 영업을 종료했다. 동성로 쇠락에 지역 명소들도 버티지 못한 것이다.
대구 동성로는 1960년대 이후 본격적으로 관광·쇼핑·음식·놀이가 한곳에서 이뤄지는 대구 대표 상권으로 자리를 잡았고 40년 이상 명성을 누렸다. 하지만 2000년대 이후 대구 곳곳에 크고 작은 상권들이 형성되면서 힘을 잃기 시작했고 온라인쇼핑 급성장, 코로나19 등 악재까지 겹쳐 공실이 늘고 유동 인구가 감소했다.
이에 대구시는 동성로 부활을 외치며 동성로 일대를 대구 문화·관광 핵심지역으로 조성하는 ‘동성로 르네상스 프로젝트’를 추진하고 있다. 2024년에는 동성로를 대구 첫 관광특구로 지정하기도 했다. 하지만 아직까지 눈에 띄는 변화가 나타나지는 않고 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
