정명근 화성특례시장 “기업과 나란히 걷는 행정 이어가겠다”

화성상공회의소 신년인사회는 매년 화성특례시의 발전과 지역경제 도약을 위한 결의를 다지는 기업 비전 공유의 장이다.

올해는 ‘도약하는 화성, 힘차게 달리는 2026’을 슬로건으로 열렸다.

시는 올해부터 새롭게 반도체·미래차·바이오 등 화성시 3대 전략산업 및 로봇산업의 안정적인 공급망 구축 지원사업을 추진하고, 인공지능(AI)·디지털 전환 등 기업의 첨단기술 역량 확보를 지원한다.