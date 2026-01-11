‘이재명과 함께했던 혁신 행정, 현장에서 답을 찾다’…최원용 전 평택시부시장, 출판기념회 성황

최원용 전 평택시부시장의 저서 ‘평택, 나의 길이 되다’ 출판기념회가 10일 평택대학교 예술관 음악당에서 1000여 명의 시민과 내빈들이 참석한 가운데 성황리에 열렸다.

출판기념회는 김현정 국회의원이 직접 참석해 축사를 전했다.

이언주·김병주·한준호·김승원·홍기원·부승찬 국회의원, 김동연 경기도지사, 이재준 수원특례시장 등 정치권과 사회 각계 주요 인사들이 영상 축사를 통해 출판을 축하했다. 또 추미애 국회 법제사법위원장과 문진석 국회의원은 축전을 보냈다.