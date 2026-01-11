‘이재명과 함께했던 혁신 행정, 현장에서 답을 찾다’…최원용 전 평택시부시장, 출판기념회 성황
최원용 전 평택시부시장의 저서 ‘평택, 나의 길이 되다’ 출판기념회가 10일 평택대학교 예술관 음악당에서 1000여 명의 시민과 내빈들이 참석한 가운데 성황리에 열렸다.
평택, 나의 길이 되다는 ‘이재명과 함께했던 혁신 행정, 현장에서 답을 찾다’를 부제로, 평택시 부시장과 경기도 기획조정실장 등을 거치며 직접 경험한 현장 중심 행정의 사례와 고민을 담아낸 책이다.
이 책에는 경기도 기획조정실장으로 재직하며 이재명 당시 경기도지사로부터 ‘위대한 공무원’이라는 평가를 받았던 재난지원금 추진 과정의 일화를 비롯해 고덕신도시 개발과 삼성 평택캠퍼스 유치를 위해 거쳐야 했던 행정적·정책적 우여곡절이 담겼다. 또 평택시 부시장으로서 민생의 최전선에서 답을 찾아온 30여 년 공직 생활의 경험과 현장 행정의 철학이 생생하게 기록돼 있다.
최 전 부시장은 “이 책은 개인의 기록이 아니라, 현장에서 만난 수많은 분들과 평택이라는 도시가 함께 써 내려간 이야기”라며 “행정의 최전선에서, 때로는 지역의 골목에서, 그리고 사람들의 삶이 있는 현장에서 들은 목소리들이 이 책의 한 페이지, 한 문장을 채웠다”고 강조했다. 이어 “오늘의 시간이 우리가 같은 마음으로 미래를 향해 첫 발을 내딛는 출발점이 되기를 바란다”고 덧붙였다.
이날 행사에 참석한 시민들은 북토크와 질의응답 시간을 통해 행정 경험과 평택의 미래에 대한 다양한 질문을 던졌고, 최 전 부시장은 자신의 공직 경험을 바탕으로 진솔하게 답하며 소통의 시간을 가졌다.
주최 측은 “이번 출판기념회는 단순한 출판 행사를 넘어, 평택이 걸어온 길과 앞으로 나아갈 방향을 시민과 함께 공유하는 자리였다”며 “현장 중심 행정의 가치와 도시의 미래에 대한 공감이 모이는 뜻깊은 시간이었다”고 설명했다.
출판기념회는 김현정 국회의원이 직접 참석해 축사를 전했다.
이언주·김병주·한준호·김승원·홍기원·부승찬 국회의원, 김동연 경기도지사, 이재준 수원특례시장 등 정치권과 사회 각계 주요 인사들이 영상 축사를 통해 출판을 축하했다. 또 추미애 국회 법제사법위원장과 문진석 국회의원은 축전을 보냈다.
평택=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사