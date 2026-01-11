‘삼박자’ 맞았다…광주·전남 행정통합 속전속결

이재명 정부, 5극3특 정책

양 시·도지사 정치적 ‘결단’

시민사회 지역발전 열망도

이재명 대통령이 지난 9일 광주·전남 행정통합과 관련해 청와대 오찬 간담회에 참석한 강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 지역 국회의원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 광주광역시 제공

11일 광주시·전남도에 따르면 지난 9일 청와대에서 열린 이재명 대통령과 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 지역 국회의원 간담회에서 중앙정부의 광역지자체 행정통합에 대한 의지가 다시 한번 확인됐다. 이날 이 대통령은 “광주·전남은 대한민국 민주주의에 크게 기여했지만, 그동안 국가가 충분히 도와주지 못했다”며 “이번 통합을 계기로 특별한 전기를 마련하고 싶다”고 밝혔다고 간담회 참석자들은 전했다.