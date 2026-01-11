시사 전체기사

[속보] ‘공천헌금’ 김경, 귀국 앞당겨 오늘 오후 입국

입력:2026-01-11 11:54
수정:2026-01-11 13:49
김경 서울시의원. 페이스북 캡처

2022년 지방선거 국면에서 강선우 더불어민주당 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 의혹을 받고 있는 김경 서울시의원이 11일 오후 귀국한다.

경찰 수사가 본격화한 시점에서 미국으로 출국하며 도피 의혹을 낳은 지 11일 만이다.

김 시의원은 항공편을 변경해 이날 오후 인천국제공항에 도착할 예정이다. 정확한 항공편은 알려지지 않았다.

경찰은 김 시의원이 입국하는 대로 출국금지하는 한편 조사에 나설 방침이다. 공항에서 바로 경찰 조사실로 압송하는 방안도 거론되는 것으로 전해졌다.

김 시의원은 공천헌금 의혹 핵심 인물로, 경찰에 고발당한 지 이틀 뒤인 지난달 31일 “자녀를 보러 간다”며 미국으로 떠났다.

그러나 정작 자녀는 만나지 못한 것으로 전해졌다. 김 시의원은 오히려 지난 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 IT·가전 전시회 CES에서 목격되며 공분을 샀다.

아울러 미국 체류 기간 텔레그램을 탈퇴했다가 다시 가입하기를 반복하면서 증거인멸 우려도 제기됐다.

이런 상황에서 김 시의원은 최근 변호인을 통해 경찰에 자신의 혐의를 인정하는 취지의 자술서를 제출했다.

자술서엔 2022년 지방선거 국면에서 강 의원의 사무국장이던 남모 전 보좌관 트렁크에 1억원을 실었다는 내용이 적힌 것으로 전해졌다.

하지만 남 전 보좌관은 금품을 실었다는 사실을 알지 못했다고 진술한 것으로 알려졌다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

