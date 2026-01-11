“또 쓰레기 소각하다?”…의성 산불 발화 원인 조사에 나섰다
의성군, 불법 소각 가능성에 중점, 주민들은 인재(人災) 가능성 제기
경북 의성군은 전날 의성읍 비봉리 해발 150ｍ 야산에서 발생한 산불을 완전히 진화하며 정확한 화재 원인 조사에 착수했다고 11일 밝혔다.
수사는 의성군 산림과 특별사법경찰이 맡아 주민 진술과 현장 상황을 토대로 발화 지점과 원인을 확인하고 있다.
산불 초기에 발화를 목격한 주민들은 “산 중턱에서 불이 발생했다”, “쓰레기를 소각하다 불이 난 것 같다”, “밭에서 불이 시작됐다”고 말한 것으로 알려졌다.
특사경은 당시 기상 여건과 주변 불법 소각 여부 등을 중심으로 조사를 벌이고 있다.
의성군에서는 지난해 3월 안계면 용기리에서도 과수원에서 영농 부산물을 태우다 산불이 발생해 인근 안동, 영양, 영덕 등으로 확산한 바 있다.
군은 과거 사례를 토대로 불법 소각 행위와의 연관성 여부도 면밀히 살피고 있다.
불법 소각이 확인될 경우, 산림보호법에 따라 관련자를 처벌할 방침이다.
의성군 관계자는 “산불 현장을 중심으로 발화원인을 밝혀내는데 집중할 계획”이라며 “건조한 날씨에는 작은 불씨도 대형 산불로 이어질 수 있다”며 각별한 주의를 요청했다.
이번 산불은 전날 주불 진화에 이어 이날 오전 잔불까지 모두 꺼졌으며 산림당국은 뒷불 감시체제로 전환했다.
이번 산불로 산림 일부가 소실됐으며 주민 300여명이 인근 마을회관 등으로 대피했지만 인명 피해는 발생하지 않았다.
의성=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사