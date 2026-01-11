경주 황리단길 대형 환승주차장 가동…894대 동시 수용
경북 경주시는 관광지와 도심지로 유입되는 차량을 분산하고 교통체계를 정비하기 위해 조성한 황리단길 공영주차장을 지난 3일부터 시민에게 개방했다고 11일 밝혔다.
황리단길 공영주차장은 사정동 일원 4만 7248㎡에 차량 894대를 동시에 수용할 수 있다. 대형 환승주차장으로 동부사적지와 황리단길을 찾는 관광객 증가로 반복돼 온 도심 주차난과 교통 혼잡을 완화하기 위해 추진됐다.
주차장에는 이용객 편의를 위한 화장실 1동과 관리동이 설치됐다. 이용객 안전 확보를 위해 스테인리스 가로등주 82본과 주차관제 시스템도 갖췄다.
야간 이용과 보행 동선을 고려한 안전·편의 시설을 함께 구축한 점이 특징이다.
시는 2019년 주차 수급 실태조사와 기본계획 수립을 시작으로 지방재정투자심사, 토지 보상, 도시계획시설 결정, 문화유산 시굴·발굴 조사 등 관련 절차를 단계적으로 진행해 지난해 말 조성 공사를 마무리했다.
주낙영 경주시장은 “황리단길 환승주차장은 단순한 주차 공간을 넘어 관광객 편의와 안전, 도심 교통 관리 기능을 함께 갖춘 기반시설”이라며 “교통 질서 개선은 물론 관광도시 경주의 이미지 제고에도 중요한 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.
