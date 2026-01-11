인천경찰청, 112 정밀탐색기로 실종자 수색 등 효과
인천경찰청은 신고 대응 정확성 및 현장 출동 효율성을 위해 ‘112 정밀탐색기’를 일선 경찰서에 보급하고 한 달여간 운영한 결과 실종자와 위기 상황 대상자를 신속히 발견하는 등의 성과를 냈다고 11일 밝혔다.
112 정밀탐색기는 이동형 와이파이 송신기를 활용해 신고자의 휴대전화 신호를 분석, 약 3m 이내 범위까지 위치를 정밀하게 추적할 수 있는 장비다. 인천경찰청은 지난달 8일 인천지역 일선 경찰서 10곳에 112 정밀탐색기 188대를 보급하고 사용자 교육을 마친 뒤 정식 운영에 들어갔다.
112 정밀탐색기 운영에 들어간 이후 인천지역에서는 연락이 두절된 가족을 찾는 신고를 비롯해 자살 우려 등 긴급성을 요구하는 신고에서 여러 효과를 보고 있다. 특히 다세대 주택·모텔·상가 밀집 지역 등 구조가 복잡한 곳에서 수색 범위를 획기적으로 줄여주며 신속한 인명 보호와 현장 경찰관 안전 확보에도 기여 중이다.
지난달 미추홀구에서는 “아들과 연락이 되지 않는다”는 신고가 접수됐고, 경찰관들은 112 정밀탐색기를 활용한 끝에 모텔 객실에서 실종자를 찾았다. 당시 휴대전화 위치값이 모텔 밀집 지역 인근으로만 확인됐던 상황에서 112 정밀탐색기를 통해 실종자가 묵고 있던 모텔을 특정할 수 있었다.
서구에서는 심야시간대 음악소리와 함께 “죽고 싶다”는 신고가 접수됐다. 이후 신고자의 통화가 단절된 상황에서 경찰관들은 휴대전화 위치값을 우선 파악한 뒤 112 정밀탐색기를 활용해 특정 유흥업소에서 주취 상태였던 신고자를 발견할 수 있었다.
인천경찰청은 앞으로도 현장 의견을 지속적으로 수렴해 112 정밀탐색기 활용도를 높이고 우수사례에 대한 공유 및 포상을 통해 신고 대응 역량 등을 체계적으로 강화할 방침이다.
한창훈 인천경찰청장은 “112 정밀탐색기는 실종자 및 신고자의 위치를 보다 정확히 파악할 수 있게 해 주는 장비로 현장의 판단과 대응 속도를 크게 높여 주고 있다”며 “앞으로도 첨단 장비와 기술을 적극적으로 도입해 위기 상황에서 시민의 생명과 안전을 지키는 데 한 치의 공백도 없도록 하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
