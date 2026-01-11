경남 진주시, 출생아수 2년 연속 증가세 ‘뚜렷’
경남 진주시의 출생아 수가 2년 연속 뚜렷한 증가세를 보이면서 경남 도내 시 단위 지자체 중 증가율 1위를 차지했다.
11일 진주시에 따르면 출생아 수가 지난 2023년을 저점으로 뚜렷한 반등세를 보이며 2년 연속 증가하고 있다. 지난 5일 행안부 주민등록 인구통계 발표에 따르면 진주시 주민등록 출생아 수는 2023년 1693명으로 최저점을 찍은 후 2024년 1705명, 2025년 1864명으로 늘었다.
특히 지난해 출생아 수는 2021년(1736명)과 비교해 128명이 증가(7.37%)한 수치로 경남도내 시 단위 지자체 중 가장 높은 증가율을 기록했다.
같은 기간 경남 전체 출생아 수가 2021년 1만5629명, 2022년 1만4265명, 2023년 1만3244명으로 감소한 이후 2024년 1만3250명, 2025년 1만3911명의 완만한 회복세와 비교해도 진주시의 회복 속도와 증가 폭이 두드러진다.
청년인구 비율에서도 진주시는 지난해 말 기준 주민등록 총인구 33만5939명 중 청년인구는 8만3527명으로 청년인구 비율 24.86%를 보였다. 이 역시 경남도 시군 중 가장 높은 수준이다.
시는 ‘중소기업 취업청년 복지지원금’, ‘청년 자격증 응시료 지원’ 등 다양한 청년정책을 통해 일자리 기반을 마련하고, 청년 지역 정착을 뒷받침한 결과로 해석했다.
진주시는 “인구 감소라는 구조적 한계 속에서 출생아 수 반등이라는 성과를 거둔 것은 청년과 신혼부부가 진주에서 미래를 설계할 수 있도록 한 정책적 노력의 결과”라고 말했다.
진주시는 출생아 증가 추세를 이어가기 위해 올해 ‘중소기업 청년 채용 지원사업’, ‘사회초년생 운전면허 취득비용 지원사업’ 등의 신규사업을 추가한다.
또 청년 정착 지원 강화, 결혼·출산 부담 완화, 성북동 아동복지센터 개소, 아동수당 확대 등의 돌봄 인프라 확충과 가족 친화 도시 조성 등 인구 구조개선을 위한 정책을 확대할 계획이다.
진주=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
