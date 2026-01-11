경남 진주시, 출생아수 2년 연속 증가세 ‘뚜렷’

경남 진주시의 출생아 수가 2년 연속 증가하고 있다. 진주시 제공

시는 ‘중소기업 취업청년 복지지원금’, ‘청년 자격증 응시료 지원’ 등 다양한 청년정책을 통해 일자리 기반을 마련하고, 청년 지역 정착을 뒷받침한 결과로 해석했다.