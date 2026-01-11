“희망 초봉 4300만원”…채용 한파에 취중생 눈높이 낮춰
올해 구직자들의 평균 희망 초봉이 약 4300만원인 것으로 나타났다.
11일 채용 플랫폼 진학사 캐치가 구직자 1204명을 대상으로 ‘2026년 가고 싶은 기업’을 조사한 결과 응답자 62%가 대기업을을 꼽았다.
공기업·공공기관(12%), 중견기업(12%), 외국계기업(6%), 중소기업(5%)이 뒤를 이었다.
구직자들이 기업을 선택하는 데 가장 중요하게 고려하는 조건은 연봉이었다.
‘연봉이 높은 기업’이 53%로 1위를 기록했고, 워라밸(16%), 복지(12%), 성장(8%), 동료(6%), 근무환경(4%), 위치(1%) 순이었다.
다만 희망 초봉은 지난해와 비교해 낮아졌다. 취업 시장에 역대급 한파가 이어진 데 따른 것으로 보인다.
희망하는 초봉 평균은 4300만원으로, 지난해 조사와 비교해 400만원 줄었다. 실제로 입사를 고려할 수 있는 최소 연봉 기준은 평균 4000만원으로 집계됐다.
중견기업 초봉 수준을 현실적인 기준선으로 설정하고 있는 것으로 해석된다.
김정현 캐치 본부장은 “취준생들은 여전히 대기업과 고연봉을 원하지만, 취업난이 장기화하면서 연봉에 대한 눈높이를 조정하는 모습”이라고 분석했다.
