전남도, ‘2025 통계업무 진흥 유공’ 대통령상 수상
광역단체 중 유일…고령인구·섬 많아 맞춤형 조사 호평
전남도가 국가데이터처(구 통계청)가 주관한 ‘2025년 통계업무 진흥 유공’ 포상 수여식에서 통계 발전에 기여한 공로로 ‘대통령상’을 수상했다.
이번 포상은 ‘사업체조사’와 ‘광업·제조업조사’ 등 2025년 주요 통계조사에 기여도가 높은 지방자치단체에 수여되는 것으로, 전남도는 광역단체 중 유일하게 선정됐다.
전남은 고령인구와 농림어업종사자 비중이 높고 섬 지역이 많은 특성상 통계조사 여건이 쉽지 않은 지역이다. 그럼에도 불구하고 통계전문가의 지역 맞춤형 조사계획 수립과 조사원 효율적 관리·운영을 통해 국가데이터처의 통계 조사 수행을 적극적으로 뒷받침한 점이 높은 평가를 받았다.
전남도는 2021년(개인·기관)에 이어 2025년(기관)에도 대통령상을 수상하며 통계 분야 최우수기관으로서의 위상을 다시 한번 입증했다.
또한 지역내총생산(GRDP) 기준년 개편, 사회조사 신규 문항 개발, 노인등록통계와 통계연보 작성 등 도민이 필요로 하는 통계 생산을 확대하고, 국가데이터처와 긴밀한 업무협조 체계를 구축하는 등 통계 발전에 기여했다.
윤진호 전남도 기획조정실장은 11일 “사회 환경 변화로 통계조사가 갈수록 어려운 현실이지만, 조사에 적극 참여한 도민 덕분에 뜻깊은 상을 받았다”며 “도와 시군에서 추진하는 통계조사에도 적극적인 참여 바란다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사