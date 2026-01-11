대구 뛰어넘었다…청주공항 466만9956명 이용
지난해 연간 역대 최고치
국내 톱 4 시설개선 속도
중부권 거점공항인 청주국제공항의 지난해 이용객이 연간 역대 최고치를 달성했다.
충북도는 지난해 청주공항 이용객이 총 466만9956명으로 집계됐다고 11일 밝혔다. 이는 2024년(457만9221명)에 이어 2년 연속 400만명 돌파 기록이자 1997년 개항 이래 최다 이용객이다.
청주공항은 지난해 누적 10개국 36개 노선이 운항됐고 이를 이용한 승객은 총 194만261명에 달한다. 개항 이후 처음으로 국제선 이용객 100만명을 넘어선 2024년(146만8685명)을 뛰어넘는 신기록이다.
도는 이 같은 실적을 바탕으로 청주공항이 김해, 김포, 제주와 함께 명실상부한 ‘국내 톱4’ 지방공항의 입지를 공고히 하게 됐다고 평가했다.
그간 톱4 자리를 두고 경쟁하던 대구공항의 경우 코로나19 사태를 기점으로 줄곧 청주공항에 뒤졌다. 지난해 실적을 통해 대구공항의 연간 최대 이용객 기록(2019년 466만9057명)도 넘어서게 됐다는 게 도의 설명이다.
도는 해마다 증가하는 항공 수요 충족을 위한 주기장 확충, 제2주차빌딩 건립, 여객터미널 확장 등 기반시설 개선에 속도를 내고 있다. 민간 전용 활주로 신설도 추진된다.
주기장은 오는 10월까지 13곳에서 17곳으로 늘리고 제2주차빌딩은 2028년 완공을 목표로 주차면수 1400여대를 확보한다. 국내선 여객터미널 확장은 올해 착공된다. 민간 전용 활주로 신설사업은 사전타당성조사를 앞두고 있다. 사전타당성조사 용역비 5억원이 올해 정부예산에 반영되면서 본격 추진 기반이 마련된 상태다.
도는 연평균 12.1%씩 증가하는 이용객을 수용하고 장래 항공수요에 대비하기 위해 민간 전용 활주로 신설이 필요하다는 입장이다. 도는 국토교통부의 제7차 공항개발 종합계획(2026~2030년)에 이 사업 반영을 건의하고 있다.
도 관계자는 “청주공항은 충청권과 수도권 1400만 주민의 항공 수요 증가에 철저히 대비하고 있다”며 “청주공항이 세계로 뻗어나가는 진정한 허브공항이 될 수 있도록 최대 숙원인 민간전용 활주로 건설이 현실화할 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
