교포 선수 이태훈과 앤서니 김, 올 LIV골프 출전권 획득 가능성 커권

3라운드에서 각각 선두와 공동 2위

한국 선수 유일한 생존자 왕정훈 T6

이태훈. KPGA

1라운드를 통과하며 기대를 모았던 박성국(37·엘앤씨바이오)과 김홍택(32·DB손해보험)은 2라운드에서 부진해 3라운드 진출에 실패했다. 2라운드에 합류한 이수민(32·우리금융그룹)과 황도연(32)도 동반 탈락했다.