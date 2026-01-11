교포 선수 이태훈과 앤서니 김, 올 LIV골프 출전권 획득 가능성 커권
3라운드에서 각각 선두와 공동 2위
한국 선수 유일한 생존자 왕정훈 T6
캐나다 교포 이태훈(35)이 LIV 골프 프로모션 3라운드에서 단독 선두에 올랐다.
이태훈은 11일 미국 플로리다주 레칸토의 블랙 다이아몬드 랜치(파70)에서 열린 대회 사흘째 3라운드에서 보기 없이 버디만 6개를 골라 잡아 6언더파 64타를 쳐 리더보드 맨 윗자리를 꿰찼다.
4언더파 66타로 공동 2위에 자리한 앤서니 김(미국), 올리버 베커(남아프리카공화국), 재즈 제인와타나논(태국)이 2타 차 공동 2위 그룹을 형성했다.
2017년부터 KPGA투어에서 활동중인 이태훈은 지난해 4월 우리금융 챔피언십 우승 등 KPGA투어 통산 4승이 있다.
KPGA 투어 우승자 자격으로 이번 대회에 출전한 이태훈은 1라운드에서 1위, 2라운드에서 공동 2위로 3라운드에 진출했다.
한국 선수 중 유일하게 3라운드에 진출에 성공한 왕정훈(30)은 보기 3개와 버디 4개를 묶어 1언더파 69타를 쳐 고니시 다카노리(일본), 맥스 케네디(아일랜드), 조 파그딘(영국), 사리트 수완나룻(태국)과 함께 공동 6위에 자리했다.
반면 1라운드를 통과하며 기대를 모았던 박성국(37·엘앤씨바이오)과 김홍택(32·DB손해보험)은 2라운드에서 부진해 3라운드 진출에 실패했다. 2라운드에 합류한 이수민(32·우리금융그룹)과 황도연(32)도 동반 탈락했다.
이번 대회는 최종 4라운드를 치른 결과 상이 3명에게 2026시즌 LIV 골프 출전권을 준다. 4~10위(공동 순위 포함) 선수들에게는 아시안투어 인터내셔널 시리즈 출전카드가 주어진다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
