의성 산불 잔불 정리까지 완료…뒷불 감시 체제로 전환
산림청과 경북소방본부는 11일 오전 9시 의성 산불의 잔불 진화를 끝내고 뒷불 감시 체제로 전환했다고 밝혔다.
전날 오후 3시 15분쯤 경북 의성군 의성읍 비봉리 해발 150ｍ 야산 정상에서 난 불은 같은 날 오후 6시 30분쯤 주불이 잡혔고 산림 당국은 밤사이 잔불 정리와 뒷불 감시를 했다.
이어 이날 일출과 동시에 헬기 10대와 진화 차량 등 장비 147대, 인력 420여명을 투입해 잔불 정리를 완료했다.
산림 당국은 산불진화대원 251명을 투입해 뒷불감시를 계속하고 있다.
지난해 대형 산불로 큰 피해가 발생한 의성에서 전날 다시 큰 산불이 나 강한 바람을 타고 확산하면서 당국은 소방 대응 2단계를 발령하는 등 가용 자원을 총동원해 진화작업을 벌였다.
확산하던 산불은 현장에 눈이 내리면서 밤이 되기 전에 큰 불길이 잡혔고 의성군 일부 주민들은 일시 대피했다가 주불이 진화된 뒤 귀가했다.
의성=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
