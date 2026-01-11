춘천시, ‘국가 통계 유공’ 대통령 표창
강원도 춘천시가 2025년도 통계업무 유공을 인정받아 도내 18개 시·군 가운데 처음으로 대통령 표창을 받았다.
국가데이터처는 지난 9일 국가데이터인재개발원에서 전국 단위 대규모 통계조사를 성공적으로 수행한 25개 광역·기초지자체를 선정해 대통령, 장관상 등을 시상했다.
기초 지자체 중 대통령 표창 수상 지자체는 춘천시를 포함해 2곳이다.
춘천시는 국가정책에 기초가 되는 인구주택총조사, 경제총조사 등 국가 통계 정확도를 위해 통계상황실을 운영하고, 통계조사원 근무 여건을 강화했다.
이러한 성과로 국가데이터처는 지난해 초 전국 유일의 태블릿 PC 활용 조사 시범 지역으로 춘천시를 지정, 이번 대통령 표창으로 이어졌다.
정부는 통계데이터의 중요성을 고려해 춘천시에 시범 운영한 태블릿 PC 활용 조사를 향후 단계적으로 전국에 확대할 예정이다.
육동한 춘천시장은 11일 “행정·산업·생활 전반에 축적되는 지역 통계 데이터를 AI 정책과 연계해 고도화하고 정부와 협력 체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.
