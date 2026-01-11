“살인” VS “정당방위”…이민단속 총격 사건에 쪼개진 미국

사건 발생 미니애폴리스 등 전국 시위

피해자 르네 니콜 굿 촬영 영상 “당신한테 화난 거 아냐”

총격 가한 ICE 요원, 과거 단속 도중 부상 사실도 부각

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 10일(현지시간) 최근 이민세관단속국 요원의 총격에 희생된 르네 리콜 굿을 추모하는 집회가 열리고 있다. 연합뉴스

전날 밤에는 약 1000명의 시위대가 경찰과 충돌했고 29명이 체포됐다 풀려났다. 백악관 앞에서도 “트럼프 파시스트 정권은 물러나라” “ICE 퇴출” 등의 플래카드를 든 시위대가 행진했다.

대체로 평화로운 분위기에서 진행됐다.

이제 그(트럼프)는 혼란이 그 끔찍한 행동을 덮기를 바라고 있다”며 “그가 원하는 걸 주지 말라”고 촉구했다.