“살인” VS “정당방위”…이민단속 총격 사건에 쪼개진 미국
사건 발생 미니애폴리스 등 전국 시위
피해자 르네 니콜 굿 촬영 영상 “당신한테 화난 거 아냐”
총격 가한 ICE 요원, 과거 단속 도중 부상 사실도 부각
미국 이민세관단속국(ICE)이 미네소타주에서 이민 단속 중 30대 여성에게 총격을 가해 숨지게 한 사건을 두고 미국 사회가 둘로 쪼개져 들끓고 있다. 피해 여성에게 총격을 가한 ICE 요원이 직접 촬영한 화면까지 공개됐지만 정당방위라는 주장과 과잉 대응이라는 상반 주장이 충돌하고 있고 미국 전역에서는 시위가 이어졌다.
ICE의 총격으로 르네 니콜 굿(37)이 사망한 미네소타주 미니애폴리스를 비롯해 뉴욕과 워싱턴DC, 보스턴 등 미국 전역에서 10일(현지시간) 항의 시위가 열렸다. 미니애폴리스에서는 수 천명이 도시 곳곳에서 시위를 벌였지만 체포된 사람은 없었다. 다만 전날 밤에는 약 1000명의 시위대가 경찰과 충돌했고 29명이 체포됐다 풀려났다. 백악관 앞에서도 “트럼프 파시스트 정권은 물러나라” “ICE 퇴출” 등의 플래카드를 든 시위대가 행진했다.
시위는 대체로 평화로운 분위기에서 진행됐다. 팀 월즈 주지사 등 민주당 소속 미네소타주 정치인들은 과격한 시위가 트럼프 행정부에 빌미를 줄 수 있다며 평화 시위를 호소했다. 월즈 주지사는 “이제 그(트럼프)는 혼란이 그 끔찍한 행동을 덮기를 바라고 있다”며 “그가 원하는 걸 주지 말라”고 촉구했다.
총격 당시 상황을 촬영한 영상도 추가로 공개됐다. 보수 성향 매체 알파뉴스가 공개한 영상을 보면 피해자가 지난 7일 총격 직전 차 안에서 ICE 요원인 조너선 로스를 향해 “괜찮다 친구. 우리는 당신에게 화난 게 아니다”라 하는 장면이 나온다. 이어 피해자의 동성 파트너가 “우리에게 덤비고 싶나? 가서 점심이나 먹어라”라며 ICE 요원들을 촬영한다. 이후 ICE 요원이 피해자에게 차에서 내리라고 요구하지만 피해자가 차를 움직이자 총격을 가하는 장면이 담겼다.
J D 밴스 부통령 등 보수 진영에서는 총격을 가한 ICE 요원 로스가 불과 6개월 전에도 이민 단속에 저항하는 다른 용의자의 차에 매달려 90m나 끌려간 경험이 있다는 점을 부각하고 있다. 해당 사건으로 로스는 양손에 총 33바늘을 꿰매는 등 큰 부상을 당했다. 이런 트라우마 탓에 로스가 더 민감하게 대응할 수밖에 없었다는 논리다. CNN은 “르네 굿과 로스는 트럼프 행정부의 강화된 이민 단속을 둘러싼 격렬한 논쟁의 중심에 있다”며 “그들의 짧지만 격렬했던 조우는 자신도 모르게 국가 역사상 어둡고 불확실한 시기의 상징이 됐다”고 전했다.
민주당은 크리스티 놈 국토안보장관 탄핵과 ICE 예산 삭감 등을 공언했다. 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 “미네소타에서 벌어진 상황은 완전히 치욕스러운 일”이라며 “앞으로 며칠 내로 하원 민주당이 강력하고 단호하며 적절한 대응 방안을 논의할 것”이라고 말했다.
공화당에서도 비판 목소리가 나왔다. 리사 머코스키 상원의원은 성명에서 “사건 경위와 원인에 대해 철저하고 객관적인 조사가 필요하다”며 “이번 사태는 참혹했고, 다시는 일어나서는 안 된다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
