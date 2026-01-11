시사 전체기사

경찰, ‘성추행 의혹’ 장경태 조사…“영상 단 3초”

입력:2026-01-11 10:10
수정:2026-01-11 10:50
공유하기
글자 크기 조정
장경태 더불어민주당 의원이 지난달 2일 자신을 성추행 의혹으로 고발한 고소인을 무고 및 폭행 등으로 고소·고발하기 위해 서울경찰청 민원실을 방문한 뒤 나와 입장을 설명하고 있다. 연합뉴스

경찰이 성추행 의혹을 받는 장경태 더불어민주당 의원을 비공개 소환 조사했다.

지난해 11월 27일 고소장이 접수된 지 44일 만이다.

11일 경찰에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 전날 오후 장 의원을 준강제추행 등 피의자 신분으로 불러 조사했다.

경찰은 장 의원에게 2023년 10월 서울 영등포구 여의도 소재 식당에서 국회 보좌진과 가진 술자리에 참석한 경위를 비롯해 당시 만취한 여성 A씨를 성추행한 사실이 있는지 등을 물은 것으로 전해졌다.

경찰은 또 이번 사건이 불거진 뒤 A씨 신원을 노출해 2차 가해를 한 혐의(성폭력처벌법 위반)도 조사했다.

경찰은 A씨 진술과 A씨 당시 연인이 촬영했다는 사건 현장 영상 등도 제시했다. 장 의원은 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌다. 경찰은 장 의원을 추가 소환하는 방안도 검토하고 있다.

장 의원은 전날 밤 페이스북을 통해 경찰에서 조사를 받은 사실을 공개했다.

장 의원은 “고소인이 제출한 영상은 단 3초짜리로, 언론에 보도된 다른 영상조차 제출하지 못했다”면서 “이미 원본 영상에 대한 증거 보전을 법원에 신청했다. 자신 있으면 보도된 원본 영상을 공개하길 바란다”고 말했다.

장 의원은 A씨를 무고 혐의로, 당시 A씨 당시 연인을 무고·폭행·통신비밀법 위반 혐의로 맞고소·고발한 상태다.

장 의원은 “무고는 한 사람의 인생을 송두리째 무너뜨리는 중대한 범죄”라며 “짜깁기된 영상과 왜곡된 주장으로 막대한 피해를 입힌 모든 행위를 결코 가볍게 넘길 수 없다. 반드시 진실을 밝히고 책임을 묻겠다”고 말했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이준석, 장동혁·조국에 “與 돈공천·통일교 특검 추진…연석회담 제안”
“희망 초봉 4300만원”…채용 한파에 취중생 눈높이 낮춰
머스크 “X 알고리즘 7일 이내에 전면 공개하겠다”
김여정 “명백한 건 韓무인기 영공 침범…설명 있어야”
트럼프 “미국, 이란 자유 도울 준비 돼”…이란 정부 유혈 진압에 개입 시사
12시간째 재판하다 추가기일 지정… “다음엔 무조건 끝내겠다”
“10년 출동 종료합니다” 갈 곳 잃은 영웅견들, 5마리 모두 품었다 [개st하우스]
경찰, 산책하던 여성 주변에 화살 쏜 20대 2명 입건
국민일보 신문구독