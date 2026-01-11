전남도, 국민성장펀드 연계 미래전략사업 공모 추진

전남도, 1월말까지 5년간 50조 유치 목표 대국민 공모 나서



지역 특화산업 연계 투자·수익창출 등 파급효과 큰 사업 발굴

국가 AI 컴퓨팅센터 조감도. 전남도 제공

전남도가 정부의 대규모 정책금융인 ‘국민성장펀드’와 연계해 전남의 미래 성장동력을 창출할 대형 전략 프로젝트를 발굴하기 위한 ‘국민성장펀드 in 전남 프로젝트 발굴 공모’를 12일부터 31일까지 실시한다.



이번 공모는 향후 5년간 총 150조원 규모로 운용되는 국민성장펀드와 연계 가능한 사업 아이디어를 선제적으로 발굴하기 위한 것이다. 전남도는 5년간 50조원 규모의 정책금융 및 민간투자 유치를 목표로 하고 있다. 단순한 아이디어 제안에 그치지 않고, 국가 정책금융 유치와 지역 산업 경쟁력 강화를 위해 실제 투자로 이어질 프로젝트 후보군을 사전에 확보하겠다는 방침이다.



공모에는 전남에서 추진할 투자 프로젝트 아이디어라면 대한민국 국민 누구나 자유롭게 제안할 수 있다. 공모 대상 사업은 국민성장펀드 활용이 가능한 투자 프로젝트, 차세대 전력망(MG), 분산에너지 특구 등 선도사업, AI·반도체·이차전지·바이오·수소·우주·방산·모빌리티 등 첨단전략산업, K-디즈니, 관광·농림·해양수산 등이다. 전남 특화산업과 연계해 민간투자 참여와 수익 창출 구조를 갖추고 지역 산업 생태계 확장과 파급효과가 큰 사업을 중점 발굴할 계획이다.



접수는 이메일이나 우편을 통해 가능하며, 전남도 누리집(도정소식→ 고시·공고)에 게시된 제안서 서식을 작성해 제출하면 된다. 접수한 제안은 실무심사와 발표심사를 거쳐 2월말 최종 결과를 발표할 예정이다. 우수 제안은 최우수상·우수상·장려상에 따라 상금이 수여된다.



선정된 제안은 전남도의 중점 추진 과제로 관리되는 것은 물론, 중앙부처와 금융위원회, 정책금융기관과의 협의 과정에서 국민성장펀드 연계 투자 검토 대상 사업으로 공식 활용될 예정이다.



강위원 전남도 경제부지사는 11일 “이번 공모는 단순한 아이디어 공모를 넘어, 국가 정책금융과 연계해 전남의 산업 지형을 바꿀 미래 성장 프로젝트를 발굴하는 출발점”이라며 “앞으로도 도민과 공직자, 전문가가 함께 참여해 현장의 상상력과 집단지성을 행정에 담아내는 방식을 지속해서 검토·확대하겠다”고 말했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



