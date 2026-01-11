‘프로야구 명장’ 김응룡 충북 돔 구장에 힘 실어준다
김 감독 “적극 협조하겠다”
‘한국 프로야구 명장’ 김응룡 전 감독이 충북의 돔 구장 건립에 힘을 실어주기로 했다.
11일 충북도에 따르면 김용룡 전 감독은 지난 9일 도청에서 김영환 충북지사와 만나 “충북 돔구장 논의가 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 적극 협조하겠다”고 말했다.
김 지사는 이 자리에서 김 전 감독에게 돔구장 건립 자문위원장을 맡아줄 것을 제안한 것으로 알려졌다.
자문위원장은 돔 구장 건립 방향과 운영 계획 등을 수립하는 역할을 맡는다.
김 지사는 “돔구장 건립은 프로야구는 물론 국제 스포츠 행사, 대형 공연, MICE 기능까지 아우르는 충청권 대표 복합문화·스포츠 인프라로써 적극 검토할 필요가 있다”며 “야구계의 현장 경험과 전문성을 바탕으로 한 자문과 협력이 중요하다”고 전했다.
도는 충북형 다목적 돔구장 건립을 위해 야구 원로 및 야구협회 임원진 초청 간담회를 했다. 야구계 원로이자 대한야구소프트볼협회 초대 회장을 역임한 김응용 전 한화이글스 감독과 오종혁 충북야구협회장, 정헌동 충북야구협회 부회장, 이도훈 청주이글스야구학교 총감독 등이 참석했다.
도는 체육계·전문가·지역사회와의 협력 네트워크를 확대하고 다목적 돔구장 건립 TF 구성 및 범도민 추진 협의회 구성을 추진할 방침이다.
또 충북개발공사가 지난 8월부터 추진 중인 충북형 돔구장 기본구상 연구 용역을 2월까지 마무리할 계획이다. 용역에서는 개발 여건 분석, 적정 규모·기능 설정, 운영 모델·재원 조달 방식, 경제적 파급 효과 등을 종합적으로 검토한다. 용역결과를 바탕으로 돔구장 대상지, 사업 방안 등을 담은 청주 미래 방전 전략 구상을 마련할 예정이다. 청주시와 공동으로 전담 태스크포스(TF) 추진단도 내달 구성된다.
도는 KTX 오송역 일원에 5만석 규모의 돔 구장을 건립을 추진하고 있다. 야구 뿐 아니라 콘서트·전시장 등 다양한 용도로 활용할 수 있는 시설을 구상하고 있다. 오송역은 경부선과 호남선이 갈라지는 국내 유일의 고속철도 분기역이고 수도권과 접근성이 뛰어난 강점을 살려 돔 구장의 성공 가능성이 충분하다는 판단이다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
