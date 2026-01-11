트럼프, 베네수 원유 수익 통제 행정명령…법원·채권자 등 접근 차단

트럼프, 미 석유기업 손실 보상 요구와 거리두기

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9일(현지시간) 백악관에서 열린 석유기업 대표들과의 회동에서 자신을 본 뜬 '해피 트럼프' 핀을 보여주는 모습. 연합뉴스

행정명령에는 원유 수익이 베네수엘라 정부의 자산임을 명시하면서도 미 국무장관의 지시에 따라 자금을 사용한다는 내용이 담겼다.

한편, 스콧 베선트 미 재무부 장관은 이날 로이터통신과의 인터뷰에서 베네수엘라 원유 판매를 원활하기 위해 조만간 베네수엘라에 부과한 미국의 제재를 추가로 해제할 수 있다고 밝혔다.