트럼프, 베네수 원유 수익 통제 행정명령…법원·채권자 등 접근 차단
트럼프, 미 석유기업 손실 보상 요구와 거리두기
도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 원유 판매 수익금에 법원이나 민간 채권 등 제 3자의 접근을 차단하는 행정명령에 서명했다. 해당 자금을 베네수엘라의 평화와 안정을 위해 트럼프 대통령이 원하는 방식대로 집행할 수 있도록 한다는 취지다.
백악관은 10일(현지시간) 트럼프 대통령이 미국 재무부 계좌에 예치된 베네수엘라 원유 수익을 압류나 사법 절차로부터 보호하기 위해 국가 비상사태를 선포하는 행정명령에 서명했다고 밝혔다.
트럼프가 서명한 행정명령은 원유 수익 자금이 베네수엘라 정부의 자산으로 민간인이나 기업의 소유가 아니며, 트럼프 행정부의 허가 없이는 어떤 방식으로든 사용할 수 없다는 내용이 핵심이다. 행정명령은 원유 수익금이 베네수엘라의 평화와 번영 및 안정을 조성하는 데 사용돼야 한다고 명시했다.
행정명령에는 원유 수익이 베네수엘라 정부의 자산임을 명시하면서도 미 국무장관의 지시에 따라 자금을 사용한다는 내용이 담겼다. 트럼프 행정부는 베네수엘라가 제재 때문에 팔지 못하는 원유를 양도받아 국제시장에서 판매한 뒤 그 수익을 재무부 계좌에 두고 미국과 베네수엘라 국민을 위해 사용하겠다는 방침이다.
미국 석유 기업 엑슨모빌과 코노코필립스 등은 베네수엘라 석유 사업 국유화 과정에서 수십억 달러의 채권을 회수하지 못한 상태다. 해당 기업 최고경영자들은 지난 9일 트럼프와의 백악관 회담에서도 이런 사정을 호소한 바 있다. 하지만 트럼프는 “많은 돈을 되찾을 수 있을 것”이라면서도 과거 손실 문제는 따지지 않겠다는 입장을 밝혔다. 행정명령을 통해서도 민간 기업들의 채권 손실 보상 요구와는 일단 거리를 둔 것으로 해석된다. 행정명령에는 “이 자금은 미국 내에서 상업적 용도로 사용된 적도 없고 앞으로도 사용되지 않을 것이며, 외교적·공공 목적에 따라 관리된다”는 내용이 담겼다.
트럼프는 미국 석유기업들이 베네수엘라 석유 산업에 1000억 달러를 투자하도록 촉구하고 있지만 기업들은 난색을 나타내고 있다. 대런 우즈 엑슨모빌 최고경영자(CEO)는 트럼프와의 회동에서 “우리는 그 곳에서 자산을 두 번이나 압류당했다. 세번 째로 재진입하려면 현재와는 다른 상당한 변화가 필요하다”고 말했다.
한편, 스콧 베선트 미 재무부 장관은 이날 로이터통신과의 인터뷰에서 베네수엘라 원유 판매를 원활하기 위해 조만간 베네수엘라에 부과한 미국의 제재를 추가로 해제할 수 있다고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
