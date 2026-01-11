경북도, 지역 전략 산업으로 ‘가상 융합 산업’ 육성한다

가상융합산업혁신센터 신설…인프라, 콘텐츠, 기업, 인재가 선순환 하는 체계 구축

지난해 열린 ‘경북 국제 에이아이(AI) 메타버스 영상제’. 경북도 제공



경북도가 가상현실과 증강현실 등을 기반으로 하는 가상융합산업을 지역 전략산업으로 육성한다고 11일 밝혔다.



경북도는 올해 가상융합산업혁신센터를 신설해 인프라, 콘텐츠, 기업, 인재가 선순환하는 체계를 구축할 계획이다.



경북도가 이러한 정책 추진의 배경에는 생성형 인공지능(AI)의 급격한 발전과 세계적 기업들의 신규 엑스알(XR) 기기 출시 가속화로 가상융합산업이 지역산업의 핵심 성장 동력으로 부상한 데 있다.



세계적인 시장 통계기관인 스태티스타(statista)에 따르면 세계 가상융합산업 시장규모가 2024년 약 97조원에서 2030년에는 약 660조원에 이를 것으로 예측하는 등 가상융합산업은 제조·문화·관광 등 전 산업으로 빠르게 확장하고 있다. 또 관련 시장은 2030년까지 연평균 37% 이상 성장할 것으로 전망된다.



도는 글로벌 수준의 제작·실증 인프라 조성, 제조 현장의 디지털트윈 전환 가속화, 산업·문화 결합 ‘인공지능(AI) 메타버스 영상제’ 정착, 현장 맞춤형 기업 지원 및 인재 양성 등 4대 핵심 전략을 본격 추진한다.



첫째, 지역 가상융합산업 거점기관인 혁신센터를 중심으로 지역 내 콘텐츠 제작·실증 인프라를 단계적으로 확대한다. 이를 위해 국내외 창작자가 공동으로 가상융합 콘텐츠를 제작·실증할 수 있는 국제가상융합창작허브(400억원)와 생성형 인공지능 기반 영상콘텐츠 제작·학습·실습을 지원하는 AI 영상데이터센터(20억원)를 조성한다.



둘째, 가상융합기술의 핵심인 디지털트윈을 제조 산업에 적용해 산업 현장의 디지털 전환을 가속한다. 제조 공정을 가상환경에서 실시간으로 관리·예측하는 디지털트윈 기반 원격공장 구축(400억원)과 AI 로봇·설비를 가상환경에서 실증하는 기반 구축(350억원)을 추진한다.



포항 구룡포와 호미곶 일대를 디지털트윈으로 구현해 대기오염 관리, 해양생태계 분석, 선박 안전, 노후 선박 탄소배출 관리, 침수 예측 및 대응, 방파제 보행자 이동 예측 및 경보, 수산물 유통 정보화 서비스를 제공할 예정이다.



셋째, 문화·산업 융합형 플랫폼으로 전환한 ‘경북 국제 에이아이(AI) 메타버스 영상제’를 올해는 안정적으로 정착시키고 산업 연계 기능을 한층 발전시킬 계획이다.



마지막으로 올해도 마이크로 디스플레이 실증지원센터와 경북 글로벌 게임센터를 거점으로 스마트글라스 핵심 부품 제조기업과 게임기업을 대상으로 한 기술·사업화 지원을 이어간다.



박시균 경북도 메타에이아이(AI)과학국장은 “가상융합산업혁신센터를 중심으로 기업과 인재가 함께 성장하는 산업 생태계를 조성해 경북이 대한민국 가상융합산업을 선도하는 거점으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도가 가상현실과 증강현실 등을 기반으로 하는 가상융합산업을 지역 전략산업으로 육성한다고 11일 밝혔다.경북도는 올해 가상융합산업혁신센터를 신설해 인프라, 콘텐츠, 기업, 인재가 선순환하는 체계를 구축할 계획이다.경북도가 이러한 정책 추진의 배경에는 생성형 인공지능(AI)의 급격한 발전과 세계적 기업들의 신규 엑스알(XR) 기기 출시 가속화로 가상융합산업이 지역산업의 핵심 성장 동력으로 부상한 데 있다.세계적인 시장 통계기관인 스태티스타(statista)에 따르면 세계 가상융합산업 시장규모가 2024년 약 97조원에서 2030년에는 약 660조원에 이를 것으로 예측하는 등 가상융합산업은 제조·문화·관광 등 전 산업으로 빠르게 확장하고 있다. 또 관련 시장은 2030년까지 연평균 37% 이상 성장할 것으로 전망된다.도는 글로벌 수준의 제작·실증 인프라 조성, 제조 현장의 디지털트윈 전환 가속화, 산업·문화 결합 ‘인공지능(AI) 메타버스 영상제’ 정착, 현장 맞춤형 기업 지원 및 인재 양성 등 4대 핵심 전략을 본격 추진한다.첫째, 지역 가상융합산업 거점기관인 혁신센터를 중심으로 지역 내 콘텐츠 제작·실증 인프라를 단계적으로 확대한다. 이를 위해 국내외 창작자가 공동으로 가상융합 콘텐츠를 제작·실증할 수 있는 국제가상융합창작허브(400억원)와 생성형 인공지능 기반 영상콘텐츠 제작·학습·실습을 지원하는 AI 영상데이터센터(20억원)를 조성한다.둘째, 가상융합기술의 핵심인 디지털트윈을 제조 산업에 적용해 산업 현장의 디지털 전환을 가속한다. 제조 공정을 가상환경에서 실시간으로 관리·예측하는 디지털트윈 기반 원격공장 구축(400억원)과 AI 로봇·설비를 가상환경에서 실증하는 기반 구축(350억원)을 추진한다.포항 구룡포와 호미곶 일대를 디지털트윈으로 구현해 대기오염 관리, 해양생태계 분석, 선박 안전, 노후 선박 탄소배출 관리, 침수 예측 및 대응, 방파제 보행자 이동 예측 및 경보, 수산물 유통 정보화 서비스를 제공할 예정이다.셋째, 문화·산업 융합형 플랫폼으로 전환한 ‘경북 국제 에이아이(AI) 메타버스 영상제’를 올해는 안정적으로 정착시키고 산업 연계 기능을 한층 발전시킬 계획이다.마이크로 디스플레이 실증지원센터와 경북 글로벌 게임센터를 거점으로 스마트글라스 핵심 부품 제조기업과 게임기업을 대상으로 한 기술·사업화 지원을 이어간다.박시균 경북도 메타에이아이(AI)과학국장은 “가상융합산업혁신센터를 중심으로 기업과 인재가 함께 성장하는 산업 생태계를 조성해 경북이 대한민국 가상융합산업을 선도하는 거점으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지