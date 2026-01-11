“수술비좀”…썸남에게 4천만원 사기 친 30대의 최후
“가족 수술비를 마련해야 한다” 등 거짓말을 하며 이성적인 만남을 이어온 남성으로부터 4000만원 넘는 돈을 챙긴 혐의로 기소된 30대 여성이 징역형을 선고받았다.
11일 법조계에 따르면 부산지법 형사3단독(부장판사 심재남)은 사기 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 6개월을 선고하고 피해자 B씨에게 4500만원을 지급하라고 명령했다.
A씨는 2024년 4월부터 4달 동안 B씨에게 여동생 수술비를 비롯해 교통사고 렌트비, 아파트 관리비 등이 급하게 필요하다고 연락해 13차례에 걸쳐 4500만원을 빌린 후 돌려주지 않은 혐의를 받는다.
두 사람은 주점에서 만나 이성적인 만남을 이어가던 사이인 것으로 조사됐다.
A씨를 믿었던 B씨는 매번 돈을 송금했다.
하지만 A씨는 B씨로부터 받은 돈을 자신의 빚을 갚고 고양이 분양하고, 쇼핑 등을 하는 데 사용한 것으로 파악됐다.
심 부장판사는 “피해자와 합의되지 않은 점, 피고인이 잘못을 인정하고 반성하는 점 등을 양형에 참작했다”고 밝혔다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사