‘돈가스 대전(大戰)’ 이후 오른 매출…어른신들에게 기탁
경북 칠곡군 ‘쉐프아이가’, 약목면 경로당에 170만원 상당 새우볶음밥 기탁
전국 돈까스 마니아들에게 ‘성지’로 불리는 경북 칠곡군에서 열린 ‘돈까스 대전(大戰)’이 지역 나눔으로 이어지고 있다.
지역 행사 홍보 이후 높아진 관심이 매출 증가로 연결됐고 이는 다시 지역 어르신들을 위한 기탁으로 돌아갔다.
칠곡군 돈까스 대전에 참여했던 ‘쉐프아이가’는 최근 약목면 경로당에 170만원 상당의 새우볶음밥을 기탁했다. 어르신들이 전자레인지로 데워 먹을 수 있도록 준비한 메뉴다.
이번 기탁의 계기는 지난달 7일 왜관읍 카페파미에서 열린 ‘칠곡군 돈까스 대전’이었다. 행사에는 한미식당, 아메리칸레스토랑, 포크돈까스, 쉐프아이가 등 지역을 대표하는 네 곳의 업소가 참여했다.
칠곡군이 ‘돈까스 성지’로 자리 잡게 된 배경에는 1950년대 주한미군 주둔 영향이 컸다. 당시 미군을 상대로 영업하던 식당들이 서양식 조리법을 받아들이며 돈까스 문화가 지역에 자리 잡았고 이후 세대를 거치며 지역 고유의 스타일로 발전했다.
이번 대전은 이러한 지역 음식 문화를 한자리에서 소개한 행사로 매장명을 가린 블라인드 방식으로 진행됐고 25명의 평가단이 참여했다. 행사에는 칠곡군 홍보대인 슬리피도 함께 하며 현장 분위기를 높였다.
행사 이후 각 업소에 대한 관심은 뚜렷하게 증가했다. 쉐프아이가 측은 돈까스 대전 홍보 이후 매출이 약 50% 증가했다고 밝혔다. 행사에 참여한 다른 업소들도 매출 상승 효과가 있었다는 반응을 보였다.
쉐프아이가는 이번 대전에서 신흥 강자로 주목받았다. 대표 메뉴 ‘피자 돈까스’는 사장의 아내가 중학생 시절 즐겨 먹던 맛을 재현해달라는 요청에서 출발해 수개월 연구 끝에 완성된 메뉴다.
이재준(37) 쉐프아이가 대표는 “대전 이후 손님이 확실히 늘었다”며 “받은 관심과 사랑을 지역에 다시 돌려드리기 위해 어르신들이 부담 없이 드실 수 있는 간편한 음식을 준비했다”고 말했다.
슬리피는 “행사 하나가 지역 가게들의 매출 변화를 이끌어낸 점이 놀라웠다”며 “좋은 영향이 지역으로 돌아가는 모습이 인상적이었다”고 말했다.
김재욱 칠곡군수는 “지역의 음식 문화는 미군 주둔 시절부터 이어져 온 역사적 흐름 속에서 형성돼 왔다”며 “대경선 개통으로 접근성이 높아진 만큼 많은 분들이 칠곡을 방문해 지역의 맛과 문화를 직접 경험하시길 바란다”고 부탁했다.
칠곡=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사