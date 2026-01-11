[속보] 의성 산불 밤새 잔불 정리…헬기 10여대 완전 진화 나서
10일 오후 발생한 경북 의성 산불의 주불이 진화되면서 산림 당국은 밤사이 잔불 정리를 이어갔다.
당국은 야간에 인력 913명을 투입해 잔불 정리와 뒷불 감시를 한 데 이어 11일 오전 7시 40분께쯤터 헬기 10여대를 순차로 투입해 산불 완전 진화에 나서고 있다.
만일의 상황에 대비해 헬기 10여대는 추가로 비상 대기하고 있고 산불 진화 차량 등 장비 147대와 인력 420여명도 함께 투입했다.
산림 당국 관계자는 “일출과 함께 잔불 정리 중인 산불영향 구역 상황을 먼저 헬기로 살펴본 뒤 대기 중인 헬기와 교대 인력을 투입해 잔불 진화에 나서고 있다”며 “밤사이 불이 확산하지는 않았다”고 말했다.
이날 새벽 산불 현장인 팔성1리에서는 약 230ｍ의 잔불 화선이 발견되기도 했으나 산림 당국은 재발화나 확산이 아닌 주불 진화 후 남은 불이라고 설명했다.
지난해 대형 산불로 큰 피해가 발생한 의성에서는 전날 오후 3시 15분쯤 의성군 의성읍 비봉리 해발 150ｍ 야산 정상에서 불이 났다.
산림 당국은 소방 대응 2단계를 발령하는 등 가용 자원을 총동원해 진화작업을 벌였으나 강풍에 어려움을 겪었다.
확산하던 산불은 현장에 눈이 내리면서 큰 불길이 잡혔고 주불 역시 산불 발생 약 3시간 15분 만인 오후 6시 30분쯤 진화됐다.
의성군 의성읍 주민 300여명은 인근 마을회관 등으로 일시 대피했다가 주불이 진화된 뒤 귀가했다.
현재까지 산불영향 구역은 93㏊로 산림당국은 잔불정리가 마무리 되면 정확한 산불 발생 원인을 조사할 방침이다.
의성=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
