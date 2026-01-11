머스크 “X 알고리즘 7일 이내에 전면 공개하겠다”
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자신이 소유한 SNS 엑스(X·옛 트위터) 알고리즘을 전면 공개하겠다고 선언했다.
다만 X 핵심 자산에 해당되는 알고리즘을 공개하기로 한 배경은 언급하지 않았다.
머스크 CEO는 10일(현지시간) X에 “이용자가 보는 게시물과 광고를 결정하는 데 쓰이는 새 X 알고리즘을 7일 이내에 개방형(오픈소스)으로 공개하겠다”며 “(공개 대상에는) 모든 코드도 포함된다”고 적었다.
그는 이어 “이와 같은 알고리즘 공개는 4주마다 반복된다”며 “변경된 내용을 이해할 수 있도록 포괄적인 개발자 노트도 함께 제공할 것”이라고 덧붙였다.
X 모기업 xAI의 챗봇 ‘그록’이 최근 일부 이용자 요청에 아동 등 미성년자 사진을 비키니 차림 등 선정적인 이미지로 변환한 것으로 드러난 상황에서 투명성 강화를 통해 위기를 정면으로 돌파하려는 것 아니냐는 관측도 나온다.
유럽연합(EU) 집행위원회는 최근 X에 알고리즘을 비롯한 불법 콘텐츠 관련 자료를 연말까지 보존하라고 명령했다. 영국 정부도 X 접속 차단 가능성을 시사했다.
이런 상황에서 머스크는 이날 댓글 등 온라인 활동 때문에 체포된 사람이 가장 많은 나라가 영국이라고 주장하는 게시물을 공유한 뒤 “어째서 영국 정부는 이렇게 파시스트적인가”라며 비판했다.
