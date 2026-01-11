트럼프 “미국, 이란 자유 도울 준비 돼”…이란 정부 유혈 진압에 개입 시사
루비오 국무 “용감한 이란 국민 지지”
도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 유혈 시위가 격화 중인 이란에 직접 개입할 수 있다는 뜻을 밝혔다. 미국이 이란 군사 시설에 대한 공격을 검토 중이라는 보도도 나왔다. 트럼프 행정부가 베네수엘라에 이어 이란에 대해서도 직접 군사 개입을 할 가능성을 배제하지 않고 있는 셈이다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “이란은 어쩌면 과거 어느 때보다 자유를 바라보고 있다. 미국은 도울 준비가 됐다”고 밝혔다. 미 매체 악시오스는 트럼프의 이번 발언에 대해 “이란 정권이 시위대에게 폭력을 행사하든 그렇지 않든 미국이 시위대를 지지하며 개입할 수 있음을 시사한 것”이라고 해석했다. 마코 루비오 국무장관도 이날 소셜미디어에 “미국은 용감한 이란 국민을 지지한다”고 적었다.
트럼프는 최근 반정부 시위가 격화하고 있는 이란 정권에 대해 최근 수차례 경고장을 날린 바 있다. 그는 전날에도 기자들에게 “이란은 큰 문제에 빠져있다. 불과 몇 주 전망 해도 불가능해보였던 특정 도시들을 국민이 장악하는 것처럼 보인다”고 말했다. 그러면서 이란 정권이 국민을 살해할 경우에 “이란이 가장 아픈 곳을 매우 세게 타격하겠다”며 군사 개입 가능성을 시사했다.
월스트리트저널(WSJ)은 이날 “행정부 관계자들은 트럼프 대통령의 위협을 실행에 옮기기 위해 필요한 경우 이란 공격을 수행하는 방법에 대한 예비 논의를 진행했다”며 “공격 대상이 될 수 있는 시설도 (논의에) 포함됐다”고 전했다. 특히 WSJ는 이란의 군사 시설 다수를 대상으로 한 대규모 공중 공격도 논의됐다고 전하면서도 다만 즉각적인 공격 징후는 아직 없다고 보도했다.
