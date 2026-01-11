“미국, 이란 공격 방안 예비 논의…대규모 공습 선택지에”
미국 정부가 대규모 공습 등 이란을 공격하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.
월스트리트저널(WSJ)은 10일(현지시간) 정부 당국자들을 인용해 미국 정부가 트럼프 대통령 위협을 실제로 행동으로 이행해야 하게 될 경우에 대비해 이란을 공격하는 방안을 놓고 예비적인 단계 논의를 진행해왔다고 보도했다.
한 당국자는 WSJ에 논의 중인 선택지에는 이란 군사 표적을 대상으로 한 대규모 공습도 포함돼 있다고 전했다.
그러나 다른 당국자는 미국 정부에서 어떤 군사적인 행동에 나설 것인지에 관한 합의가 이뤄진 것은 아직 아니며 군사 장비와 인력이 공격 준비를 위해 움직인 것도 아니라고 설명했다.
당국자들은 이란 공격을 위한 논의가 통상적인 계획 수립의 일환이라고 설명했다. 이어 이란 공격이 임박했단 징후는 아직 없다고 부연했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “이란은 어쩌면 과거 어느 때보다 자유를 바라보고 있다. 미국은 도울 준비가 됐다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 전날 백악관에서 열린 행사에서도 이란 정부가 시위에 참여하는 사람들을 죽이기 시작하면 미국이 개입해 “이란이 아픈 곳을 매우 세게 때리겠다”고 경고했었다.
이란에서 경제난으로 촉발된 반정부 시위가 2주째 격화하는 상황에서 정부가 강경 진압에 나서 사상자가 급격히 늘어나는 것으로 전해졌다.
미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA)은 9일 기준 시위대 50명을 포함해 총 65명이 사망했다고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사