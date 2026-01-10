시사 전체기사 [속보] 의성군수 “오후 6시쯤 의성읍 산불 주불 진화 완료” 입력:2026-01-10 18:30 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 10일 오후 경북 의성군에서 대형 산불이 발생한 가운데 한 소방관이 산불을 진화하고 있다. 연합뉴스[속보] 의성군수 “오후 6시쯤 의성읍 산불 주불 진화 완료”백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 991 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 또 이혜훈 폭언…심야에 전화해 “아 말 좀 해!!” 보좌진에 고함 2 안규백, 北 ‘무인기 침투’ 주장에 “우리 군 기종 아냐” 3 [단독] 통일교 특검 지지부진하자…‘통일교·신천지’ 방지법 발의 4 “중형 선고 기대” vs “이미 당 떠난 분”… 엇갈린 여야 분위기 5 보수 헤게모니 싸움에 기름 부은 ‘편파 판정’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘7800원’에 전재산 베팅 하이닉스 직원, 수익률 9천%대 2 국민성장·청년형 ISA 2종 신설… 외환시장 24시간 개방한다 3 “슈퍼사이클 장기화” vs “반도체 효과 조정 국면”… 엇갈린 전망 4 한때 ‘한국 최고 부자’… 홈플러스 인수가 ‘승자의 저주’로 5 [단독] KT 위약금 면제 첫날, 이통사 보조금 전쟁 시작됐다 해당분야별 기사 더보기 1 청소부가 발견한 현관문 비닐봉지 속 101만원[아살세] 2 경찰, 산책하던 여성 주변에 화살 쏜 20대 2명 입건 3 출산 직후 신생아 물 찬 세면대에 방치…검찰, 살해 고의 인정 4 12시간째 재판하다 추가기일 지정… “다음엔 무조건 끝내겠다” 5 사라진 아동 8명 어디에…강원 초등학교 예비소집 결과 해당분야별 기사 더보기 1 “라부부가 북한산?” 영상 논란…팝마트 “정품 아냐” 2 이민단속 중 총격 여성 사망… 美 전역으로 항의 시위 확산 3 일론 머스크 “北, 침공 없이 걸어가 韓 차지할 수도” 저출산 경고 4 “죽인 벌레를 추모하며”…일본 살충제 회사의 ‘곤충 위령제’ 5 美대법 트럼프 관세 선고 없이 9일 종료… 이르면 14일 해당분야별 기사 더보기 1 류현진도 16년 만에 합류…WBC 앞둔 야구대표팀 “느낌 좋다” 2 블랙핑크 로제, 美 아이하트라디오 어워즈 ‘8개 부문’ 후보 3 돈을 지킬까, 남을 구할까… 짠내 나는 히어로물 ‘캐셔로’ 인기 4 ‘끝까지 연기’…故안성기 추모 다큐, 한예리·변요한 내레이션 5 홍명보호 베이스캠프, 해발 1550m 과달라하라 유력 해당분야별 기사 더보기 1 “10년 출동 종료합니다” 갈 곳 잃은 영웅견들, 5마리 모두 품었다 [개st하우스] 2 ‘흑백요리사’ 최강록이 신은 운동화의 비밀…“완전 감동” 3 국민배우 안성기 영면… 남긴 말은 “세상에 필요한 건 착한 사람” 4 1억2500만명 비행기 탔다…한국인 최다 여행지 ‘이곳’ 5 무신사, 중국 진출 100일 만에 거래액 100억 돌파 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 12시간째 재판하다 추가기일 지정… “다음엔 무조건 끝내겠다” “10년 출동 종료합니다” 갈 곳 잃은 영웅견들, 5마리 모두 품었다 [개st하우스] 경찰, 산책하던 여성 주변에 화살 쏜 20대 2명 입건 구독자 395만명 보유 35세 “1초도 허투루 쓸 수 없어요” 출산 직후 신생아 물 찬 세면대에 방치…검찰, 살해 고의 인정 ‘흑백요리사’ 최강록이 신은 운동화의 비밀…“완전 감동” “운전면허 갱신 대기만 200명”…올해부터 ‘생일 전후 6개월’ 경찰, 김병기 ‘아내 법카유용 의혹 수사무마’ 고발인 조사 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요