구속 갈림길 전광훈 “불구속 100%…세 번 가본 감방, 편해”

서울서부지법 폭력 난동 사태의 배후 혐의를 받는 전광훈 사랑제일교회 목사가 지난해 11월 18일 서울 종로구 서울경찰청에 출석하고 있다. 권현구 기자

서울 종로구 광화문 동화면세점 앞에서 자유통일당 주최로 열린 ‘자유통일 주사파 척결 국민대회’에 참석해 “말도 안 되는 (혐의로) 구속영장이 청구됐지만 나는 반드시 불구속으로 나올 가능성이 100%”라며 이같이 말했다.