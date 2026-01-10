시사 전체기사

구속 갈림길 전광훈 “불구속 100%…세 번 가본 감방, 편해”

입력:2026-01-10 17:42
서울서부지법 폭력 난동 사태의 배후 혐의를 받는 전광훈 사랑제일교회 목사가 지난해 11월 18일 서울 종로구 서울경찰청에 출석하고 있다. 권현구 기자

서울서부지법 폭력 사태의 배후로 지목되며 구속심사를 앞둔 전광훈 사랑제일교회 목사가 “이번에 구속이 되더라도 100% 무죄가 될 것”이라고 주장했다.

전 목사는 10일 오후 서울 종로구 광화문 동화면세점 앞에서 자유통일당 주최로 열린 ‘자유통일 주사파 척결 국민대회’에 참석해 “말도 안 되는 (혐의로) 구속영장이 청구됐지만 나는 반드시 불구속으로 나올 가능성이 100%”라며 이같이 말했다.

그는 “과거에도 문재인을 ‘간첩’이라고 불러 감방을 가봤지만 대법원까지 무죄가 났고, 국가로부터 6000만원 보상금을 받았다”며 “처음에 반려된 영장을 (검사가) 다시 청구한 것은 위에서 누군가 찍어 누른 탓”이라고 주장했다.

또 전 목사는 “감방은 가보면 아주 편하다. 잠을 실컷 자고, 원하는 것을 신청하면 사계절 과일이고 뭐고 다 사준다”며 “나는 세 번이나 가봐서 잘 안다”고 발언해 지지자들의 환호를 받았다.

이어 그는 “만약 구속된다 해도 광화문 집회는 계속돼야 하며 다음 주간에는 오히려 1000만명이 모여야 한다”고 덧붙였다.

전 목사는 13일 오전 10시30분 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 앞두고 있다. 그는 지난해 1월 19일 발생한 서부지법 폭력 난동 사태의 핵심 배후로 지목되면서 경찰 수사를 받았다.

경찰은 전 목사가 신앙심을 앞세운 심리적 지배와 금전적 지원 등을 통해 측근과 일부 보수 성향 유튜버들을 조직적으로 관리하고, 서부지법 난동을 부추긴 정황이 있는 것으로 보고 있다.

경찰은 지난달 12일 전 목사에 대해 특수주거침입 및 특수공무집행방해 교사 등의 혐의로 구속영장을 신청했으나, 서부지검은 보완수사를 요구하며 이를 한 차례 반려했다. 이후 경찰의 추가 수사를 거쳐 검찰은 지난 8일 구속영장을 청구했다.

구속영장이 반려됐을 당시 검찰은 혐의 입증을 위해 추가적인 사실관계 확인이 필요하다고 판단한 것으로 전해졌다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

