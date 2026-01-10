시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 01월 10일)

입력:2026-01-10 17:31
1월 10일 토요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 전국 대부분 지방에 강풍주의보가 발효중입니다.

대부분 지방이 흐린 날씨를 보이고 있고, 서울·경기남부·충청 지방은 눈이 내리고 있으며, 전남·경북 지방은 구름이 많습니다. 또한, 경남 지방은 맑은 날씨를 보이고 있습니다.

그리고 강한 바람이 부는 곳도 있습니다.

현재 기온은 서울 2도, 인천 2도, 수원 2도, 춘천 4도, 강릉 4도, 청주 5도, 대전 5도, 전주 6도, 광주 6도, 대구 8도, 부산 10도, 제주 9도 입니다.

호남 지방은 밤사이 눈이 시작되어 아침까지 이어지겠습니다.제주 지방은 밤사이 눈이 시작되어 아침까지 이어지겠습니다.

내일 아침기온은 서울 -8.0도, 인천 -9.0도, 수원 -8.0도, 춘천 -12.0도, 강릉 -7.0도, 청주 -8.0도, 대전 -8.0도, 전주 -6.0도, 광주 -5.0도, 대구 -6.0도, 부산 -3.0도, 제주 3.0도로 예상되고, 강한 바람이 부는 곳도 있겠습니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 '웨더봇'이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다.

