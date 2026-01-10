[속보] 의성 산불 서북풍 타고 확산… 주민 대피령까지

이철우 경북도지사, 산불 현장 찾아 진화 지휘

10일 오후 경북 의성군 의성읍 비봉리 야산에서 불이 나서 연기가 의성읍내로 확산하고 있다. 연합뉴스

경북도는 이 도지사의 지시에 따라 도 안전행정실, 산림자원국, 소방본부 등 관련 부서가 나서 총력 대응 중이다. 또 산림청 및 의성군과 공조 체계를 구축해 진화 헬기와 산불진화대를 동시에 운용하고 있다.