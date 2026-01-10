트럼프 “이란, 시위대 살해시 개입”… 200명 사망 주장도
이란 반정부 시위 ‘들불’ 하메네이 체제 위협
테헤란 의사 “217명 사망, 대부분 피격 사망”
이란에서 경제난으로 시작된 반정부 시위가 들불처럼 번진 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 “시위대를 살해하면 개입하겠다”고 경고했다.
로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 9일(현지시간) 백악관에서 석유 기업 경영자들과 만난 자리에서 이란에 개입할 의사를 물은 취재진의 질문에 “우리는 상황을 매우 긴밀히 주시하고 있다”며 “그들이 과거처럼 사람들을 죽이기 시작하면 우리는 개입할 것”이라고 답했다.
그는 “우리는 이란이 아픈 곳을 매우 강하게 때리겠다”면서도 “지상군을 투입하겠다는 의미는 아니다”라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 “나는 단지 이란의 시위대가 안전하기를 바란다”며 “이란의 지도자들에게 ‘(시위대를 총으로) 쏘기 시작하지 않는 것이 좋을 것이다. 그러면 우리도 쏘기 시작할 것’이라고 말하는 중”이라고 강조했다.
이란에선 지난달 28일 수도 테헤란 상인을 중심으로 시작된 시위가 대학생과 ‘Z세대’까지 합류하며 걷잡을 수 없이 확산하고 있다. 이란 리얄화의 달러화 대비 가치가 사상 최저로 폭락하고, 물가는 전년 대비 24.4%나 치솟자 민심이 들끓은 것이다. AFP통신은 이번 시위를 “2022~2023년 ‘히잡 반대 시위’ 이후 최대 규모”라고 평가했다.
반정부 시위가 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자 체제까지 위협하자 이란 정부는 전역에 인터넷을 차단하고 강경 진압에 나섰다.
하지만 시위대는 ‘하메네이에게 죽음을’이라는 팻말을 들고 행진하는 한편 1979년 이슬람 혁명으로 축출된 팔레비 왕조로의 복귀를 요구하는 구호까지 외치고 있다.
강경 진압에 따른 사망자는 이미 속출하고 있다. 미국 인권운동가통신(HRANA)은 “이날까지 시민과 군경을 포함해 총 62명이 사망한 것으로 파악됐다”고 주장했다. 노르웨이에 기반을 둔 인권 단체인 이란인권(IHR)은 어린이 9명을 포함해 51명이 사망하고 수백명이 다쳤다“고 밝혔다.
사망자가 200명을 넘었다는 주장도 나왔다. 테헤란의 한 의사는 영국 더타임스에 “시내 병원 6곳에서 최소 217명이 사망했으며 이들 중 대부분은 총탄으로 살해된 것”이라고 주장했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사