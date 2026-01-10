새해부터 ‘명품 인상 러시’…에르메스·롤렉스 또 올랐다
새해 초부터 해외 명품 브랜드들의 가격 인상이 잇따르고 있다. 시계와 가방을 시작으로 주얼리·슈즈·액세서리까지 인상 흐름이 확산되는 분위기다.
10일 유통 업계에 따르면 프랑스 하이엔드급 명품 브랜드 에르메스는 국내에서 지난 3일 슈즈 가격을 인상한 데 이어 지난 5일 가방과 액세서리 일부 품목의 판매 가격을 올렸다.
에르메스의 인기 명품 가방 제품인 ‘피코탄’은 517만원에서 545만원으로 약 5.4% 뛰었고, ‘에블린’은 330만원에서 341만원으로 3.3% 인상됐다. 에르메스는 매해 연초마다 명품 인상 포문을 열어왔다.
스위스 명품 시계 롤렉스는 지난 1일부터 국내에서 서브마리너 데이트 오이스터스틸 옐로우골드 41㎜를 2711만원에서 2921만원으로 7.4% 인상했다. 또 데이트저스트 41 청판은 7%, 옐로우골드 모델은 7.4% 각각 올렸다.
롤렉스의 산하 브랜드 튜더 블랙베이58 39㎜는 591만원에서 648만원으로 9.6% 껑충 뛰었다.
명품 주얼리 브랜드 반클리프 아펠은 최근 국내에서 판매하는 하이주얼리 플라워레이스·팔미르·스노우플레이크 등 주요 컬렉션의 제품을 6% 가량 올렸다. 화이트골드와 다이아몬드로 제작한 ‘플라워레이스링’은 5950만원에서 6300만원으로 5.8% 인상됐다.
이탈리아 하이주얼리 브랜드 부첼라티도 이달 27일부터 국내 판매 가격을 인상할 것으로 전해졌다. 다음달에도 인상이 줄줄이 예고돼있다. 프랑스 하이주얼리 브랜드 부쉐론은 오는 2월 4일을 기점으로 국내에서 주요 주얼리·워치 가격을 인상할 예정으로 알려졌다.
샤넬도 조만간 주얼리 가격 인상에 나설 것이란 전망이 나오고 있다. 쇼메와 티파니앤코도 각각 다음달 12일과 26일 가격 인상 대열에 합류할 것으로 전해졌다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사